Argentina Declara Organizaciones Terroristas al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana

El Gobierno de Argentina declaró este jueves organizaciones terroristas a varios grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana.

Asimismo, incluyó a otros grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambas de Colombia, y Los Tiguerones, de Ecuador.

La resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno del presidente Javier Milei dispuso también la incorporación de esas cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Lo anterior con el objetivo de fortalecer la prevención y la detección temprana, así como facilitar el intercambio de información entre las autoridades argentinas y las de otros Estados.

De acuerdo con la norma, basada en informes reservados de ambos ministerios, la naturaleza transnacional de estas organizaciones, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas generan riesgos para "la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación".

En un comunicado firmado por Milei, en el que se adelantó la medida, se definió al Cártel de Sinaloa como una "organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas" y afirmó que varios países, entre ellos Estados Unidos, ya lo habían designado como organización terrorista.

Sobre La Nueva Familia Michoacana, señaló que se especializa en "el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal".

En la comunicación oficial publicada por la Oficina del Presidente, también se definió a Los Tiguerones como un grupo dedicado al "narcotráfico y sicariato", y como una de las organizaciones "más violentas de la región".

Respecto de las FARC-EP y el ELN, la Presidencia las definió como "organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda".

La medida fue coordinada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que en agosto ya había incorporado al registro a Los Chone Killers, otra organización criminal ecuatoriana.

SPB