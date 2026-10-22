Internacional

Argentina Declara Organizaciones Terroristas al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana

La administración de Javier Milei publica la resolución en el Boletín Oficial; incluye a más organizaciones

Presidente Javier Milei. Foto: ReutersEl presidente de Argentina, Javier Milei, durante discurso en el Foro de la Nueva Economía en Madrid, el 21 de octubre de 2026. Foto: Reuters

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