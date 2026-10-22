Internacional

Christa Pike Ya Camina Tras Sobrevivir 2 Veces a la Inyección Letal

Un abogado de la mujer condenada a muerte dijo que su clienta continúa mejorando físicamente y puede hablar mejor

Christa PikeChrista Pike fue condenada a muerte por el brutal asesinato, ocurrido en 1995. Foto: Reuters.
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