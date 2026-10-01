Internacional

Christa Pike y la Ejecución Fallida que Avivó Debate de la Pena de Muerte en EUA

Amnistía Internacional asegura que la pena capital no previene la delincuencia, mientras que la madre de la víctima dijo que había esperado muchos años para ver cumplida la sentencia

PikeLa condena a muerte sigue vigente, pero no se ha anunciado una nueva fecha de ejecución ni está claro cómo responderán las autoridades. Foto: Reuters.

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