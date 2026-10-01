Internacional

Ejecución Fallida de Pike se Suma a Lista de Errores en Estados Unidos

Desde 1976, cuando se reanudaron las penas capitales en el país, al menos 64 casos no se consumaron, según Death Penalty Information Center

Estados UnidosSe han contabilizado 276 ejecuciones fallidas de un total de 8,776. Foto: AP.

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