Video: Así Fue el Momento de la Explosión en Edificio de la Avenida Juárez, CDMX

Este jueves se registró una explosión e incendio en un edificio de la Avenida Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

Cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, que al parecer fue provocada por un cortocircuito, en el inmueble ubicado entre las calles Revillagigedo y Luis Moya, en dicha alcaldía.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video | Momento Exacto de la Explosión en Edificio del Centro Histórico de CDMX

Equipos de emergencia llegaron al lugar y controlaron la situación. No se reportan personas lesionadas.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que en el inmueble había dos personas al momento de la explosión, sin embargo, resultaron ilesas.

Indicó que el edificio era utilizado como oficinas y que se trató de la explosión de un transformador de luz, lo que provocó daños en acabados, cristalería, aluminio y fachada.

La funcionaria confirmó que no hay personas lesionadas ni daños estructurales en el inmueble.

Con información de N+