Accidentes

Video: Así Fue el Momento de la Explosión en Edificio de la Avenida Juárez, CDMX

No se reportan personas lesionadas; la emergencia fue provocada por un transformador de luz

Explosión en edificio de la Avenida Juárez.Explosión en edificio de la Avenida Juárez, CDMX. Foto: N+

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Explosión en edificio de Avenida Juárez, CDMX, captada por cámaras. Un cortocircuito parece ser la causa. No se reportan heridos. Conoce los detalles de la rápida respuesta de emergencia.

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Video de la Explosión en Edificio de la Avenida Juárez, CDMX Hoy: Así Se Vio el Momento Exacto | N+