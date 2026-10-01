Accidentes

Explosión en Edificio de Avenida Juárez: Atienden Emergencia en el Centro de la CDMX

Cuerpos de rescate acudieron al inmueble entre las calles Revillagigedo y Luis Moya

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Explosión e Incendio en Edificio Abandonado de Avenida Juárez Moviliza a Bomberos en CDMX

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Explosión en edificio de Avenida Juárez en CDMX: cuerpos de rescate controlan emergencia sin heridos. Conoce más sobre este incidente en el centro de la ciudad.

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