Explosión en Edificio de Avenida Juárez: Atienden Emergencia en el Centro de la CDMX

La mañana de hoy, se registró una explosión en un edificio que alberga oficinas del Congreso de la Ciudad de México (CDMX), ubicado en la Avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

En entrevista para N+, Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), confirmó que la explosión se originó en una planta eléctrica.

Bomberos de la Ciudad de México, elementos de Protección Civil y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al edificio para atender la emergencia. Momentos después, la situación fue controlada.

Los hechos ocurrieron en el edificio Juárez ubicado en la Avenida Juárez 60, entre las calles Revillagigedo y Luis Moya, vialidad que fue cerrada desde Balderas hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas para permitir las labores de rescate.

Myriam Urzúa mencionó que en el edificio había dos personas, quienes “salieron sin ningún problema”, tras la explosión que ocurrió a las 05:50 horas de hoy.

La funcionaria descartó daños estructurales en el inmueble. Dijo que se trata de afectación en acabados y en vidrios de los niveles uno y dos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protección Civil Evalúa Edificio del Congreso tras Explosión en Avenida Juárez

El inmueble siniestrado forma parte de un programa de protección patrimonial por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Video del momento exacto de la explosión

Cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión en el edificio Juárez.

En las imágenes se puede observar el aparatoso estallido en el inmueble abandonado.