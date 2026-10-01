Pronóstico del tiempo

Huracán Rachel se Intensifica a Categoría 2 y Causa Afectaciones en Estados de México

El ciclón se encuentra en el Pacífico mexicano, entre Jalisco y Baja California Sur

Mapa de la ubicación del huracán Rachel el 1 de octubre 2026.Mapa de la ubicación del huracán Rachel el 1 de octubre 2026. Imagen: Conagua

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Huracán Rachel impacta con fuerza: lluvias de hasta 150 mm y vientos de 170 km/h en Jalisco y Colima. Se esperan oleajes altos.

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