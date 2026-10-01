Investigan a Noé Jara, Hermano del Gobernador de Oaxaca, por Presuntos Nexos Criminales

De acuerdo con trabajos de investigación y de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de seguridad Pública Federal, Noé Jara Cruz, hermano del actual gobernador de Oaxaca, tendría vinculos con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización a la que se le realciona con delitos como extorsión, cobro de piso, secuestro, homicidios, narcomenudeo y despojo de terrenos en 90 municipios de la región de Valles Centrales.

En enero de 2025, Noé Jara Cruz rindió protesta como secretario de Gobierno y Territorio del municipio de Oaxaca, pero 11 meses después, el 7 de noviembre de ese año, dejó el cargo en medio de acusaciones de corrupción y nepotismo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan a Noé Jara Cruz, Hermano del Gobernador de Oaxaca

En un evento del 7 de noviembre de 2025, todavía como secretario de gobierno del municipio y territorio, dijo: "Yo voy a continuar recorriendo el territorio como lo he venido haciendo desde hace 28 años".

Jara continuó gobernando la capital oaxaqueña y su zona metropolitana con el respaldo de líderes de la ASAEO, dirigida por los hermanos Ríos Suárez: Carlos Abraham “El Oaxaco”; Iván “El Cuquis” e Indira Janet “La Contadora”, con carpetas de investigación.

Hace seis meses, Noé Jara participó con líderes de la ASAEO en el registro de mototaxistas a sus filas, a pesar de que esta organización no contaba con registro legal.

El 27 de marzo, ya como exsecretario de gobierno del municipio y territorio, expresó su respaldo a la organización: "Me es muy grato acompañar a mis amigos, la familia Ríos, encabezada ahorita por Iván a nuestra amiga Sharon. Saben que cuentan con las autoridades estatales, las autoridades municipales".

Entre agosto y septiembre, elementos federales y de la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a 17 integrantes de la ASAEO, a quienes les incautaron drogas, armas, dinero y vehículos robados.

Al respecto, Salomón Jara Cruz, gobernador del estado, dijo: "En Oaxaca nadie tiene privilegios ni está por encima de la ley".

Entre los detenidos se encuentran Sharon Italia Curiel Hernández, secretaria de Organización de ASAEO; un síndico del ayuntamiento de Oaxaca, Ricardo Ramírez Pérez, “El Duck”, y una regidora del municipio de San Antonio de la Cal, Erika Suliana Muñoz, acusados de extorsión, cobro de piso y homicidio doloso.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal del estado, declaró el 31 de agosto: "Si hay personas, políticos o servidores públicos inmiscuidos, miren, la carpeta está abierta y lo que les puedo decir (es) que cualquier persona que tuviera o tenga algún vínculo ahí va a ser investigada; no nos interesa su particularidad o calidad específica si es servidor público o político. Es un trabajo que traemos con la Federación y en la intención es tal cual".

Además, agentes de inteligencia de las Fuerzas Federales también investigan las presuntas conexiones de Noé Jara con Ricardo Estéves Colmenares, alias “Saúl Bogar Soto Rodríguez”, “El Bogar”, jefe de plaza del Cártel de la Costa y Valles Centrales de Oaxaca, célula de los Beltrán Leyva.

La Fiscalía de Oaxaca reveló que la ASAEO se habría aliado con “El Bogar” para el trasiego y venta de drogas en la zona de Valles Centrales. "Choferes de taxis, pipas, volteos y mototaxis son usados para esta actividad y quienes se niegan son golpeados o asesinados.

"El Bogar" es pareja de Indira Janet Ríos Suárez, “La Contadora” de la ASAEO.

El pasado 9 de septiembre, tras la detención de varios integrantes de la ASAEO, Noé Jara acudió a declarar a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Noé Jara Cruz, el 9 septiembre 2026, declaró: "Este tema que me involucran... es el fuego político.. buscan hacer daño, no, no sólo a mi persona sino también a nuestro gobernador".

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