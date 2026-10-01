Política

Investigan a Noé Jara, Hermano del Gobernador de Oaxaca, por Presuntos Nexos Criminales

Trabajos de investigación y de inteligencia lo relacionan con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO)

Investigan a Noé Jara@noejaracruz

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