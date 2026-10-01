Accidentes

Choque Múltiple en la México-Pachuca: Muere Motociclista por Fatal Accidente Ocasionado por Pipa

Una pipa arrolló a varios automóviles y motocicletas; el conductor se dio a la fuga

Accidente en la autopista México-Pachuca el 1 de octubre 2026. Foto: N+Accidente en la autopista México-Pachuca el 1 de octubre 2026. Foto: N+

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