Choque Múltiple en la México-Pachuca: Muere Motociclista por Fatal Accidente Ocasionado por Pipa

Un motociclista falleció durante un choque múltiple ocasionado presuntamente por una pipa en la autopista México-Pachuca, a la altura de Ecatepec, en el Estado de México.

El percance ocurrió en el kilómetro 15+200 de la citada vialidad, cuando la unidad pesada arrolló a por lo menos ocho vehículos y dos motocicletas.

La víctima quedó debajo de la pipa, mientras que el conductor de esta se dio a la fuga.

Al sitio se trasladaron paramédicos, policías municipales y estatales, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil para atender la emergencia.

En el lugar fue localizado un motociclista sin signos vitales, mientras que el personal médico comenzó la valoración de otras personas afectadas por la carambola.

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“Estuvo todo feo porque escuchamos el impacto, cuando yo volteo recibí (el golpe) y me botó hasta allá. El tráiler fue el que nos impactó a todos, porque hasta se pegó a la barrera de contención”, narró Víctor Sosa, quien iba en el último vehículo arrollado por la pipa.

El hombre agregó que el conductor de la pesada unidad se brincó y se fue.

En el sitio se pudieron apreciar múltiples daños materiales; varios vehículos quedaron destrozados por el fuerte impacto.

Las autoridades confirmaron que por fortuna la pipa estaba vacía, pues es de traslado de combustible.

El accidente ocasionó una severa afectación vial con dirección a la zona de Indios Verdes.

Únicamente quedó habilitado un carril en el kilómetro 15+200 de la autopista México-Pachuca, a la altura de Santa Clara, en Ecatepec de Morelos.

SPB