Accidente en El Tren Ligero de la CDMX: ¿Qué Pasó en la Estación El Vergel?

Un cable del Tren Ligero sufrió un desprendimiento la mañana de este jueves, afectando el tránsito de cientos de usuarios de la vía.

A través de X, el Servicio de Transportes Eléctricos reportó que se desprendió un cable alimentador a la altura de la estación El Vergel, por lo que el servicio tuvo que ser detenido por casi una hora, restableciéndose alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves.

Personal técnico del servicio técnico del Tren Ligero se trasladó hasta la estación para comenzar con los trabajos para restablecer el servicio.

Luego de concluir con los trabajos, el Servicio de Transportes Eléctricos de la capital del país informó que se reanudó la circulación de los trenes cerca de las 8:30 de la mañana.

Usuarios del servicio reportaron, a través de redes sociales, que la falla afectó también la movilidad en la estación del Servicio de Transporte Colectivo Metro, Tasqueña.

Cientos de usuarios tuvieron que salir de la estación para buscar otros medios de transporte, perjudicando a los capitalinos que utilizan esa vía de transporte.

TLS