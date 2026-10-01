Movilidad

Accidente en El Tren Ligero de la CDMX: ¿Qué Pasó en la Estación El Vergel?

A través de redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos reportó qué fue lo que ocasionó el retraso de casi una hora en el servicio

Tren Ligero de la CDMXUsuarios esperan en el Tren Ligero de la CDMX. Foto: N+

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