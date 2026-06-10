Bloqueos en CDMX Hoy: Alternativas Viales por Cierre de Calles, Metro y Tren Ligero

Aquí te decimos en qué consiste el plan del Gobierno de CDMX por las manifestaciones de hoy

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Bloqueos en CDMX hoy: conoce las alternativas viales ante cierres en Metro y Tren Ligero. Seguridad reforzada con 1,700 elementos. Detalles en nuestro LIVEBLOG.

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