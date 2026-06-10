Bloqueos en CDMX Hoy: Alternativas Viales por Cierre de Calles, Metro y Tren Ligero

El Gobierno de la Ciudad de México dio una conferencia de prensa hoy, 10 de junio de 2026, en el marco de las movilizaciones que se realizarán este miércoles, en la que reveló el plan para ofrecer alternativas viales por bloqueos y cierres de calles, y por afectaciones al servicio del Metro y el Tren Ligero. Aquí te damos los detalles sobre movilidad, en CDMX.

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En la conferencia, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dijo que se reforzará la seguridad con 1,700 elementos para brindar acompañamiento a los grupos sociales que hoy se van a manifestar, en CDMX.

Apuntó que se mantiene el operativo en la caseta de Tlalpan, de la Autopista México-Cuernavaca, para evitar el ingreso de autobuses con normalistas de la Ayotzinapa con objetos que representen algún peligro y con los que se puedan realizar agresiones.

El funcionario subrayó que el objetivo es “garantizar el derecho a la libre manifestación y a la libre expresión”.

Cierre de estaciones de Metro CDMX y Tren Ligero hoy

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de CDMX, dijo que por las afectaciones viales, derivadas por el cierre de vialidades, se activará un “plan de contingencia”, con el que las autoridades buscan “garantizar la continuidad del servicio ante cierres viales, también manifestaciones, lluvias y cualquier otra contingencia”.

Con dicha estrategia, se activan “retornos operativos, desvíos controlados, rutas alternas y servicios emergentes, según la magnitud de la afectación”, para así “garantizar la movilidad de los usuarios”, afirmó el secretario de Movilidad.

Para garantizar la movilidad de los usuarios afectados por el cierre del Metro y Tren Ligero, el Gobierno de CDMX cuenta con el servicio alterno de camiones de RTP, que se encargarán del traslado de los pasajeros.

Las autoridades recordaron que la zona conocida como la última milla, permanecerá cerrada para resguardo de las inmediaciones del estadio sede Ciudad de México, por lo que los manifestantes no podrán ingresar.

Cierres en Metro CDMX

Línea 5: Estaciones Oceanía, Hangares y Terminal Aérea.

Línea 1: Balbuena, Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán.

Cierres en Tren Ligero

Línea 1: De Tasqueña a Xochimilco.

Cierres viales

Accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Paseo de la Reforma y Bucareli.

Inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en calle Abraham González 48, en la colonia Juárez.

Calzada de Tlalpan con dirección a la sede Ciudad de México para el Mundial 2026.

Alternativas viales

Por cierre en Paseo de la Reforma: Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Por cierre en la Secretaría de Gobernación: Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente.

Por cierre en Calzada de Tlalpan: Anillo Periférico y Viaducto Tlalpan.

10 de junio “no se olvida”

En la conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, dijo que el 10 de junio “no se olvida”, por ser uno de los “episodios más graves de represión en la historia contemporánea” de México, cuando una “manifestación estudiantil fue brutalmente reprimida por grupos paramilitares, dejando heridos y muertos”, movilización conocida como El Halconazo.

Por el aniversario de El Halconazo, hoy se realizarán varias movilizaciones en la Ciudad de México, por las que “no va a haber represión. No vamos a caer en ningún tipo de provocación desde el Gobierno de la ciudad”, afirmó.

Ante las manifestaciones en el inicio del Mundial 2026, Brugada hizo “un llamado a que todas las expresiones públicas se desarrollen pacíficamente, de forma responsable y sin actos de violencia” y apuntó que el Gobierno de CDMX actuará en caso de que los manifestantes cometan algún delito.