Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Agua el 10 de Junio 2026 por Lluvia

México está en pleno periodo de lluvias, por la temporada de huracanes 2026, que inició en mayo y termina hasta noviembre; las precipitaciones benefician directamente las presas del Sistema Cutzamala. En N+, te informamos cuánta agua hay hoy, 10 de junio.

Temporada de huracanes 2026

Hasta el momento, se han formado tres ciclones en el Pacífico mexicano y son:

Amanda: Tormenta tropical. Boris: Tormenta tropical. Cristina: Tormenta tropical.

Se prevé que durante la temporada de ciclones 2026 en el Pacífico se formen entre 18 y 21 tormenta tropicales, de las cuales, entre 4 y 5 alcanzarían a convertirse en huracán categoría 3, 4 o 5.

Mientras que, del lado del Atlántico, se podrían formar entre 11 y 15 ciclones, de los cuales, 1 0 2 podrían ser huracanes de categoría 3, 4 o 5.

De acuerdo con los pronósticos, en el Pacífico se espera una temporada activa y en el Atlántico, cerca o debajo del promedio en el número de tormentas con nombre, por efectos del fenómeno El Niño, que modula la actividad ciclónica.

¿Cuánta agua almacenan las presas del Cutzamala?

Cabe recordar que el Sistema Cutzamala se integra por siete presas, de las cuales, tres son de almacenamiento: Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, que suministran agua a gran parte del territorio de Ciudad de México y Estado de México.

Las tres presas de almacenamiento del Cutzamala cuentan con la siguiente capacidad:

Villa Victoria: 185,731 metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: 394,390 metros cúbicos de agua.

El Bosque: 202,400 metros cúbicos de agua.

En total, el Cutzamala tiene una capacidad de 782,521,000 metros cúbicos de agua.

Nivel de agua en el Cutzamala en 2026

Enero: 87.48%

Febrero: 83.20%.

Marzo: 76.72%.

Abril: 51.98%.

Mayo: 67.83%.

¿Cuánta agua hay en el Cutzamala hoy?

De acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Cutzamala está hoy al 67.68% de su capacidad, con 530,748,000 metros cúbicos de agua.

Al corte del 8 de junio de 2026, al Cutzamala le faltarían 252,903,000 metros cúbicos de agua para llegar al 100% de su capacidad.