Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Agua el 10 de Junio 2026 por Lluvia

En N+, te decimos cuánta agua hay en el Cutzamala hoy, 10 de junio de 2026

Presa Valle de Bravo del Sistema CutzamalaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el Cutzamala necesita 252,903,000 m³ más de agua para llenarse? Conoce el impacto de las lluvias y ciclones en el abastecimiento de agua en México.

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