¿Hasta Cuándo Terminan las Lluvias en México? Esta Es la Fecha, Según Conagua

Aquí te decimos hasta cuándo terminan las lluvias. en México, de acuerdo con las previsiones de Conagua

Lluvia en CDMX el 7 de junio 2026Foto: Cuartoscuro

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Prepárate para una temporada activa de ciclones en el Pacífico. Conagua anuncia que las lluvias en México podrían extenderse hasta el 30 de noviembre de 2026. Sigue las noticias más recientes.

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