¿Hasta Cuándo Terminan las Lluvias en México? Esta Es la Fecha, Según Conagua

México ya está en plenas lluvias, por los fenómenos que forman parte de la temporada de ciclones 2026; en N+, te decimos hasta cuándo podrían terminar las precipitaciones, según las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Datos de la temporada de huracanes 2026 que debes saber

La temporada de huracanes 2026 inició en el Pacífico el 15 de mayo de 2026 y en el Atlántico, el 1 de junio.

Según datos de la Conagua, en el Pacífico se podrían formar entre 18 y 21 ciclones con nombre.

Tormentas tropicales: Entre 9 y 10.

Huracanes categoría 1 o 2: Entre 5 y 6.

Huracanes categoría 3, 4 o 5: Entre 4 y 5.

Mientras que en el Atlántico podrían registrarse entre 11 y 15 ciclones con nombre.

Tormentas tropicales: Entre 7 y 8.

Huracanes categoría 1 o 2: Entre 3 y 5.

Huracanes categoría 3, 4 o 5: Entre 1 y 2.

En el Pacífico se espera una temporada activa y en el Atlántico, cerca o debajo del promedio en el número de tormentas con nombre.

Hasta el momento, en el Pacífico se han formado tres ciclones y son los siguientes:

Amanda: tormenta tropical. Boris: tormenta tropical. Cristina: tormenta tropical.

¿Cuáles son los meses con más lluvia en México?

La Conagua explicó que el fenómeno de El Niño, fenómeno climatológico que modula la actividad ciclónica a nivel global, se establezca en el trimestre de mayo a julio, por lo tanto, en dicho periodo se registran lluvias fuertes.

Además, se prevé que El Niño persista y se fortalezca durante el pico de esta temporada de ciclones de agosto a octubre, por lo que se pronostica mayor actividad en el Pacífico, que en el Atlántico.

¿Cuándo terminan las lluvias en México?

La Conagua informó que la temporada de ciclones terminará el lunes, 30 de noviembre de 2026, tanto en el Pacífico, como en el Atlántico; sin embargo, no descartó que se forme algún otro sistema fuera de la fecha estimada, ya sea antes o después.

Además, el pronóstico de ciclones de la Conagua no determina cuántos fenómenos podrían impactar en México, pues podrían evolucionar rápidamente.