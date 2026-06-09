México “Está Preparado”; Recibirá 2 Millones de Turistas por Mundial 2026: Sectur

En entrevista para N+, la titular de Sectur, Josefina Rodríguez, revela cuántos turistas visitarán México durante el Mundial 2026

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Entrevista N+: Secretaria de Turismo Detalla el Festival 'México de Mis Sabores' por el Mundial

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Josefina Rodríguez de Sectur anuncia que México recibirá 2 millones de turistas durante el Mundial 2026. Conoce más sobre el impacto turístico y el festival México de Mis Sabores.

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México “Está Preparado”; Recibirá 2 Millones de Turistas por Mundial 2026: Sectur