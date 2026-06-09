México “Está Preparado”; Recibirá 2 Millones de Turistas por Mundial 2026: Sectur

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), dio una entrevista exclusiva a N+ hoy, 9 de junio de 2026, en el marco del Mundial 2026, en la que reveló la cifra de turistas que llegarán a México por el torneo de futbol y habló del festival México de Mis Sabores.

En la entrevista con Danielle Dithurbide y Enrique Campos, en Despierta, la titular de Sectur dijo que México espera la llegada de más de 2 millones de turistas para el Mundial 2026, en las tres ciudades sede: Ciudad de México (CDMX), Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.

La funcionaria explicó que “los turistas son los que pernoctan, independientemente de los visitantes” y subrayó que tan solo en marzo de 2026, México recibió nueve millones de turistas internacionales: “Estoy segura que a nivel nacional rebasaremos esa cifra”.

Apuntó que cada turista que llegue a nuestro país generará derrama económica y “una percepción de lo que realmente es México, así que los que vengan serán bienvenidos.

Rodríguez Zamora destacó que la app México Invita y el número telefónico 078 estarán disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día, para orientar al turistas en materia de seguridad, hospedaje, lugares para comer y cómo llegar al Estadio Ciudad de México, entre otros temas, con servicio bilingüe.

“El turismo genera derrama, genera prosperidad compartida para todas y todos, así que debemos dar la mejor cara de nuestro país”.

México de Mis Sabores

La secretaria de Turismo también habló del festival México de Mis Sabores, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en el Campo Marte, cerca del Metro Auditorio Nacional, donde los turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar de la riqueza gastronómica mexicana, así como de los 104 partidos de la Copa del Mundo.

El festival en Campo Marte abrirá a las 09:00 horas, la mayoría de los días, y contará con diversas actividades, que terminan hasta las 02:00 de la madrugada del día siguiente.

Mapa de Campo Marte

Aquí puedes ver la entrevista completa en Despierta