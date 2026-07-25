Alberto Israel Jasso: Alumnos Anuncian Movilizaciones Tras Muerte de Maestro Señalado por Abuso

Los alumnos del plantel Carmen Serdán defienden la memoria del maestro Alberto Israel Jasso Cruz, por ello, aseguran que van a limpiar su nombre, luego de ser señalado por presuntamente abusar de una estudiante en la CDMX.

Este viernes durante el sepelio del docente, los estudiantes anunciaron que realizarán diversas movilizaciones para exigir justicia.

“Que se le haga justicia, porque el profesor sólo pecó de preocuparse de más por sus alumnos, queremos que se limpie su nombre”, afirmó Karina, alumna.

Asimismo, otras compañeras afirmaron que el maestro Alberto Israel, nunca fue irrespetuoso con las estudiantes.

“Me quedé sola con él mucho tiempo, y en ningún momento me faltó al respeto”, indicó Marianne.

De hecho, las jóvenes señalan que Alberto Israel era un profesor que se preocupaba por el bienestar de los alumnos y los apoyaba cuando necesitaban una guía cuando tenían dificultades.

“No sólo un buen profesor, sino también un buen hombre, porque muchas veces nos apoyó”, recordó Montserrat.

Según estudiantes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, plantel Carmen Serdán, la joven presuntamente agredida dijo que el profesor le realizó tocamientos, lo que le provocó un problema psicológico y afectaciones.

Por ello, el lunes 27 de julio, llevarán a cabo un acto de protesta para honrar su memoria al exterior de la escuela ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dan Último Adiós al Profesor Alberto que se Quitó la Vida; Alumnos Exigen Limpiar su Nombre

¿Qué pasó con el maestro Alberto Israel Jasso Cruz?

El profesor Alberto Israel fue localizado sin vida en su vivienda el martes 21 de julio de 2026. El docente publicó un video en redes sociales momentos antes de su deceso, en el que explicó que su acción no era por ser culpable, sino una forma de protesta ante la injusticia.

"Enfrentar una acusación de esta índole, es una situación estresante y desmoralizadora”, afirmó en la grabación.

El equipo de N+ solicitó información a la Fiscalía de CDMX respecto a a la carpeta de investigación por la denuncia e indicaron que estaban buscando información del caso.

EPP