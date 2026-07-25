Seguridad

Alberto Israel Jasso: Alumnos Anuncian Movilizaciones Tras Muerte de Maestro Señalado por Abuso

Alberto Israel fue hallado sin vida en su casa, luego de que fue denunciado por presuntamente abusar de una alumna

El maestro Alberto Israel fue denunciado por presunto abuso sexual contra una alumnaFoto: Especial
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