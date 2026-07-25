Suspenden Servicio de Agua Hoy en Más de 400 Colonias de Tijuana y Rosarito; Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que suspendió de manera temporal la operación del Acueducto Florido-Aguaje para reparar una fuga detectada en esta infraestructura, lo que provocará la interrupción del suministro de agua en decenas de colonias de la ciudad.

El organismo indicó que los trabajos se realizan a la altura del kilómetro 19+300 del acueducto y que el servicio será restablecido una vez que concluyan las labores de reparación.

¿Por qué se suspendió el servicio?

De acuerdo con la CESPT, personal operativo trabaja en la reparación de una fuga registrada en el Acueducto Florido-Aguaje, una de las principales líneas de conducción de agua potable en Tijuana.

Para llevar a cabo la intervención fue necesario detener temporalmente la operación de esta infraestructura, lo que ocasionó la suspensión del suministro en las colonias abastecidas por el Distrito Aldo Esquer.

Hasta el momento, la paraestatal no ha informado un horario para el restablecimiento del servicio, ya que el tiempo dependerá del avance de los trabajos.

Colonias afectadas

Las colonias con suspensión temporal del suministro de agua son:

Distrito Aldo Esquer

Albatros

Alberto Bustamante

Alemán

Altamira

Altamira Sur

Altos

Ángel

Antorcha Campesina 1

Antorcha Progreso

Artesanal

Azcona

Azteca

Brisa Marina

Cañón del Matadero

Cañón del Pato

Cañón del Sol

Cañón Guerrero

Cañón Tampico



Distrito Armando Valenzuela

Baja Maq. Insurgentes

Parque Industrial La Campiña

Valle de las Flores

La Campiña

Libramiento

El Porvenir

Seminario

Los Saucillos

Distrito Florido

El Florido I

El Florido II

Florido Parque Industrial

Lomas Virreyes

Parque Industrial El Florido II

Sevilla Residencial

Los Abedules

Hacienda Casa Grande

Distrito Paraíso

Adolfo López Mateos

Aguaje de la Tuna

Aguaje de la Tuna 1.ª Secc. y 2.ª Secc.

Alfa Panamericano

Alfonso Ballesteros

Alfonso Corona del Rosal

Ampliación Xochimilco

Antonio

Árboles

Ballesteros

Bosque

Brisas

Burócrata Hipódromo

Cañada Verde

Cañón de la Pedrera

Camino Verde

Chapultepec



Distrito Reforma

18 de Marzo

18 de Marzo (Sánchez Taboada)

3 de Octubre

Alameda

Alcatraces

Alcatraces II

Alfredo Ames

Baja California

Balcón Las Huertas

Balcones

Banús Residencial

Barcelona Residencial

Benton

Cañón del Sainz

Cañón El Salado

Cachanillas

Camino Viejo

Campos



Distrito Rosarito

Acueducto Costa Tijuana

Agustín

Alisitos

Ampliación Aztlán

Ángeles

Antonio del Mar

Arroyo Huacatay

Artesanos de Popotla

Aztlán

Baja Malibú

Barca

Benito Juárez

Benito Juárez Ampliación

Bonanza Residencial

Brisas del Mar

Buena Vista

Campestre Lagos

Cervera Kiriakídez



La paraestatal recomendó a la población hacer un uso responsable del agua almacenada mientras continúan las maniobras y mantenerse atenta a los canales oficiales de la CESPT, donde se informará el avance de los trabajos y el tiempo estimado para la recuperación del servicio.

APG