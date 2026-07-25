Suspenden Servicio de Agua Hoy en Más de 400 Colonias de Tijuana y Rosarito; Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que suspendió de manera temporal la operación del Acueducto Florido-Aguaje para reparar una fuga detectada en esta infraestructura, lo que provocará la interrupción del suministro de agua en decenas de colonias de la ciudad.
El organismo indicó que los trabajos se realizan a la altura del kilómetro 19+300 del acueducto y que el servicio será restablecido una vez que concluyan las labores de reparación.
¿Por qué se suspendió el servicio?
De acuerdo con la CESPT, personal operativo trabaja en la reparación de una fuga registrada en el Acueducto Florido-Aguaje, una de las principales líneas de conducción de agua potable en Tijuana.
Para llevar a cabo la intervención fue necesario detener temporalmente la operación de esta infraestructura, lo que ocasionó la suspensión del suministro en las colonias abastecidas por el Distrito Aldo Esquer.
Hasta el momento, la paraestatal no ha informado un horario para el restablecimiento del servicio, ya que el tiempo dependerá del avance de los trabajos.
Colonias afectadas
Las colonias con suspensión temporal del suministro de agua son:
Distrito Aldo Esquer
Albatros
Alberto Bustamante
Alemán
Altamira
Altamira Sur
Altos
Ángel
Antorcha Campesina 1
Antorcha Progreso
Artesanal
Azcona
Azteca
Brisa Marina
Cañón del Matadero
Cañón del Pato
Cañón del Sol
Cañón Guerrero
Cañón Tampico
Distrito Armando Valenzuela
Distrito Florido
Distrito Paraíso
Distrito Reforma
Distrito Rosarito
Acueducto Costa Tijuana
Agustín
Alisitos
Ampliación Aztlán
Ángeles
Antonio del Mar
Arroyo Huacatay
Artesanos de Popotla
Aztlán
Baja Malibú
Barca
Benito Juárez
Benito Juárez Ampliación
Bonanza Residencial
Brisas del Mar
Buena Vista
Campestre Lagos
Cervera Kiriakídez
La paraestatal recomendó a la población hacer un uso responsable del agua almacenada mientras continúan las maniobras y mantenerse atenta a los canales oficiales de la CESPT, donde se informará el avance de los trabajos y el tiempo estimado para la recuperación del servicio.
APG