Sociedad

Suspenden Servicio de Agua Hoy en Más de 400 Colonias de Tijuana y Rosarito; Lista Completa

La CESPT suspenderá el suministro de agua por la reparación de una fuga en el Acueducto Florido-Aguaje, consulta aquí la lista completa de colonias afectadas

CESPT Suspenderá Agua en Colonias de Tijuana por ReparaciónFoto: N+

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La CESPT ha suspendido el servicio de agua en Tijuana y Rosarito para reparar una fuga en el Acueducto Florido-Aguaje. Descubre si tu colonia está afectada y sigue las actualizaciones para saber cuándo volverá el suministro.

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