Alertan por Altas Temperaturas en Baja California: ¿Cómo Identificar un Golpe de Calor?

Las altas temperaturas que se han registrado en Baja California no solo incrementan el riesgo de deshidratación, sino también de padecimientos como el golpe de calor, el agotamiento por calor y las quemaduras por exposición prolongada al sol, por lo que especialistas exhortaron a la población a reconocer los síntomas y buscar atención médica de manera oportuna.

El reporte epidemiológico del estado señala que entre enero y el 8 de julio se registraron 46 casos relacionados con las altas temperaturas, principalmente en Mexicali, San Felipe y el Valle de Mexicali.

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?

El director médico de la Cruz Roja Mexicana en Tijuana, Aldo Díaz, explicó que los primeros signos pueden incluir boca y mucosas secas, sed intensa y sudoración excesiva.

Si la persona continúa expuesta al calor, también puede presentar escalofríos, mareos, dolor de cabeza, confusión e incluso pérdida del estado de conciencia, síntomas que requieren atención médica inmediata.

El especialista señaló que la afectación más común en la región es el agotamiento por calor, también conocido como insolación, el cual puede evolucionar a un golpe de calor si no se atiende a tiempo.

De acuerdo con la Cruz Roja, los grupos más vulnerables son niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión sin control, así como pacientes con cáncer u otros padecimientos que disminuyen la capacidad del organismo para regular la temperatura.

Además, quienes realizan ejercicio o trabajan al aire libre durante las horas de mayor radiación solar deben extremar precauciones, especialmente ante el pronóstico de que las temperaturas continúen aumentando durante agosto.

¿Cuándo acudir a urgencias?

Los especialistas recomiendan buscar atención médica de inmediato cuando una persona presente desmayos, alteraciones en el estado de conciencia, confusión, dolor de cabeza intenso o dificultad para responder, ya que estos pueden ser signos de un golpe de calor.

Mientras recibe atención, se aconseja trasladarla a un lugar fresco o con sombra, aflojar la ropa, comenzar a enfriar su cuerpo y evitar que continúe expuesta al sol.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

La Cruz Roja recomienda mantenerse bien hidratado durante todo el día, incluso antes de sentir sed, y consumir bebidas con electrolitos cuando exista una sudoración excesiva.

También aconseja evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor, utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse con gorra o sombrero y reducir las actividades físicas intensas al aire libre cuando las temperaturas sean extremas.

Información Atenas Gómez

APG