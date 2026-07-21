Cambio climático

Alertan por Altas Temperaturas en Baja California: ¿Cómo Identificar un Golpe de Calor?

¡Alerta de golpe de calor en Baja California! Aprende a identificar los síntomas y cuándo buscar urgencias para protegerte del calor extremo

Golpe de Calor en Baja California; ¿Cómo Identificarlo y Cuándo Ir a Urgencias?Golpe de Calor en Baja California; ¿Cómo Identificarlo y Cuándo Ir a Urgencias? | Foto: N+

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Especialistas advierten sobre el golpe de calor en Baja California. Mantente hidratado y conoce cuándo es vital acudir a urgencias. Infórmate más.

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