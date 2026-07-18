Cambio climático

Afectaciones por Lluvias en Veracruz: Mujer Muere por Deslizamiento de Tierra en Los Reyes

Las lluvias registradas en distintas regiones de la entidad veracruzana han provocado afectaciones, así como la muerte de una mujer por el deslizamiento de tierra.

Afectaciones por Lluvias en Veracruz: Mujer Muere por Deslizamiento de Tierra en Los ReyesFoto: Secretaría de Protección Civil Veracruz

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Lluvias en Veracruz dejan una víctima mortal y múltiples derrumbes. En Los Reyes, una mujer fallece tras un deslizamiento. Protección Civil insta a la población a extremar precauciones.

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