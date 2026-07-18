Afectaciones por Lluvias en Veracruz: Mujer Muere por Deslizamiento de Tierra en Los Reyes

Durante el transcurso de este viernes 17 de junio, a través de un comunicado la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) dio a conocer las afectaciones ocasionadas por la vaguada y sus lluvias asociadas, que provocaron inundaciones urbanas, derrumbes y deslizamientos en distintos municipios de la entidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias Provocan Encharcamientos y Caos Vial en Fraccionamiento Puente Moreno en Veracruz

Se dio a conocer que en el municipio de Los Reyes, una mujer perdió la vida tras el derrumbe de una ladera que impactó su vivienda, mientras que en la región de la Sierra de Zongolica se han registrado derrumbes que afectan la circulación.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, en Magdalena quedó obstruido el acceso al municipio, mientras que en Astacinga el deslave bloqueó la carretera federal Astacinga-Tehuipango sin que se tenga reporte de lesionados.

Asimismo, se informó que ocurrió un derrumbe sobre la carretera federal Zongolica-Tepetitlanapa y otro en el tramo Acultzinapa-Loma Buena Vista, así como un deslizamiento de ladera en la localidad de Atempa, municipio de Ilamatlán.

En ese municipio fueron evacuadas de manera preventiva las familias asentadas en la margen del río ante el riesgo de afectación al cauce, mientras que en Ignacio de la Llave, el taponamiento de alcantarillas y drenajes por acumulación de basura provocó anegamientos en 25 viviendas.

Autoridades recomiendan extremar precauciones y dar aviso ante cualquier emergencia

También fue reportada la caída del domo localizado en una unidad deportiva, sin que hasta el momento se reportaran personas lesionadas por este hecho ocurrido en la localidad Barrio de la Cruz de la Misión.

Aunque Protección Civil desactivó el Aviso Especial al disminuir el potencial de lluvias y aumentar las temperaturas máximas, exhortó a la población de las zonas serranas a mantenerse atenta debido a la saturación de humedad en los suelos, que incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos.

Las autoridades dieron a conocer que, ante cualquier señal de inestabilidad, como grietas en pisos o paredes, desplazamiento de postes o árboles, o ruidos provenientes del terreno, se recomienda evacuar de inmediato y reportar la situación al 911 o a las autoridades municipales de Protección Civil.