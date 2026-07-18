¿Qué Provoca los Incendios en Canadá? Estiman Más de 800 Siniestros Forestales Activos

Los incendios forestales en Canadá registrados en los últimos días se agravan de manera crítica, alertan expertos, en N+ te explicamos ¿Qué provocan?

Se estiman más de 850 incendios forestales activos en todo el país, de la cifra total, más de 200 siniestros se clasifican formalmente como "fuera de control" y continúan expandiéndose.

Fuego calcina millones de hectáreas

El fuego ha calcinado cerca de 2.8 millones de hectáreas en lo que va del año, intensificándose dramáticamente con casi un millón de hectáreas consumidas en solo una semana.

La temporada de incendios inició formalmente a principios de año, pero el repunte más destructivo y la actual crisis ambiental llevan aproximadamente tres semanas de progresión continua.

Ontario, epicentro de la emergencia

La provincia de Ontario es el epicentro de la emergencia, donde poblados nativos han sido reducidos a cenizas.

También hay afectaciones graves en Columbia Británica, Alberta, Manitoba y Saskatchewan.

El fuego llegó a rodear trenes comerciales y ha forzado la evacuación masiva de miles de residentes y campistas.

Trump amaga con aranceles a Canadá por humo

El presidente Donald Trump culpó el viernes 17 de julio de 2026 a Canadá por el humo de los incendios forestales que se han extendido por Estados Unidos y anunció que añadiría el "costo incalculable" de lidiar con la contaminación a los aranceles ya existentes sobre los productos canadienses.

Lo que se sabe es que el denso humo de cientos de incendios canadienses también cubrió una amplia zona de Estados Unidos, desde el Medio Oeste hasta el Noreste, lo que ha provocado advertencias a los residentes para permanecer en sus casas.

Trump, quien mantiene una relación conflictiva con el primer ministro Mark Carney, dijo que llamaría al líder canadiense para averiguar qué planeaba hacer ante esta situación a la que calificó de "totalmente inaceptable".

"Responsabilizamos a Canadá por no mantener adecuadamente sus bosques, y Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado y perjudicial para la salud", afirmó en una publicación de Truth Social.

"Esto es negligencia deliberada y se está convirtiendo en un suceso anual, costándole a Estados Unidos miles de millones de dólares, cuyo costo de esta contaminación debe necesariamente sumarse a los aranceles que Canadá ya paga".

Canadá tiene bosque de los más grandes del mundo

Sin embargo, los expertos en clima afirman que las temperaturas más altas han provocado bosques más secos y más incendios forestales en los últimos años. Canadá posee uno de los bosques más grandes del mundo.

"A medida que nuestro clima se calienta, observamos un clima más propicio para el calor, la sequedad, el viento y los fenómenos meteorológicos extremos, y veremos más incendios", declaró Mike Flannigan, profesor de incendios forestales en la Universidad Thompson Rivers de Columbia Británica.

Muchos incendios este año se han registrado en la extensa provincia de Ontario y se concentran en el remoto poblado noroeste, donde el único medio de transporte son los aviones.

Hasta el momento, 2, 630 km² están en llamas, en comparación con los 600 mil acres en la misma época del año pasado. Miles de personas han sido evacuadas.

Realizan evacuaciones en barco

La Primera Nación Namaygoosisagagun, también conocida como Primera Nación Collins, en el noroeste de Ontario, quedó reducida a cenizas, lo que obligó a sus residentes a evacuar en barco y buscar refugio en Thunder Bay, según declaró Matthew Hoppe, comandante de la operación de la comunidad.

"No quedó nada. Como pueden imaginar, los miembros están totalmente consternados, angustiados, abrumados, perdidos", dijo Hoppe.

Thunder Bay, una ciudad de aproximadamente 110 mil habitantes en la costa norte del lago Superior, a más de 1, 300 km al noroeste de Toronto, está al máximo de su capacidad debido a la acogida de evacuados por los incendios forestales de todo el noroeste de Ontario, según declaró el alcalde Ken Boshcoff.

Ontario comprará 11 aviones para combatir incendios

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció el viernes que la provincia comprará 11 nuevos aviones para ayudar a combatir los incendios forestales que se propagan rápidamente y rechazó las críticas de los políticos estadounidenses que han considerado la campaña insuficiente.

Estados Unidos también está experimentando un año con una cantidad de incendios superior a la media, con 3.7 millones de acres quemados hasta la fecha en 2026, en comparación con un promedio de 2.7 millones de acres en los últimos 10 años, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

HVI