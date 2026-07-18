Cambio climático

¿Qué Provoca los Incendios en Canadá? Estiman Más de 800 Siniestros Forestales Activos

La provincia de Ontario es el epicentro de la emergencia, donde poblados han sido reducidos a cenizas. El fuego llegó a rodear trenes comerciales y ha forzado evacuaciones masivas

¿Qué Provocan los Incendios Forestales en Canadá?Así es el fuego y humo por incendio forestal en Ontario, Canadá. Foto: Facebook Dan Satterfield

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Se estima más de 850 incendios forestales activos en todo el país, de la cifra total, más de 200 incendios se clasifican formalmente como fuera de control y continúan expandiéndose

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