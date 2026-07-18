Sorteo Lotería Nacional Hoy 17 de Julio: Lista de Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Este viernes no hay sorteo superior, pero a cambio muchas personas decidieron participar en la rifa de los 27 millones de pesos, por eso es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 17 de julio 2026, para que logres buscar el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Especial 314, que celebra el 50 aniversario de la Facultad de Economía de la UNAM.

Si estás interesado en participar en alguna de las próximas rifas, en una nota ya te dejamos calendario de sorteos de la Lotería Nacional mexicana hoy durante todo el mes de julio 2026. Además, te contamos todos los detalles del evento en el que participará el pato Merlín, animalito que se volvió viral durante el Mundial de futbol.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 17 de julio (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 22262, que asciende a una cifra de 27 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 15896, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de tres millones de pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de Lotería Nacional 17 de julio 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Especial 314 de este día:

El número 22262 obtiene premio de 27,000,000.00 pesos.

El número 15896 obtiene premio de 3,000,00.00 pesos.

El número 10990 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 34880 obtiene premio de 400, 000.00 pesos.

El número 04785 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 06305 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 56932 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 38539 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 20653 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 11993 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 25786 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 01981 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 30875 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 14050 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 26673 obtiene premio de

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¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Especial Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Especial 314 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 17 de julio 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO