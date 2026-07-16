Pagan Millones de Dólares por Sable Original de Luke Skywalker: Este Precio Alcanzó

Un objeto utilizado en una de las escenas más recordadas de la saga Star Wars alcanzó un precio histórico, en N+ te compartimos en cuántos millones de dólares vendieron el sable de luz original de Luke Skywalker.

El sable de luz original fue utilizado el actor Mark Hamill para dar vida a Luke Skywalker de la saga de ciencia ficción de Star Wars. Fue vendido en una subasta especializada en objetos de cine y entretenimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Subastan Icónico Bikini de la Princesa Leia en Star Wars

¿Cuánto pagaron por el sable de Luke Skywalker?

La pieza fue subastada por Heritage Auctions durante el evento Hollywood & Entertainment Signature Auction. Inicialmente, la casa de subastas estimó que el sable podría venderse por un monto de entre 1 y 2 millones de dólares.

Sin embargo, el interés de los coleccionistas impulsó el costo hasta alcanzar los 3.75 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para un objeto relacionado con Star Wars.

El sable de luz fue utilizado por Mark Hamill durante el rodaje de Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca, estrenada en 1980.

Se trata del mismo accesorio empleado en el enfrentamiento entre Luke Skywalker y Darth Vader, una de las secuencias más emblemáticas de la historia del cine. En esa escena ocurre uno de los momentos más recordados de la franquicia, cuando el villano revela un secreto que marcó el rumbo de la saga.

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