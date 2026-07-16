Pagan Millones de Dólares por Sable Original de Luke Skywalker: Este Precio Alcanzó

El sable de luz de Luke Skywalker se vendió en millones de dólares; te contamos en cuánto fue adquirida la pieza de Star Wars

Sable de luz de Star WarsLos sables de luz de Luke Skywalker fueron exhibidos en 2024 en la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan. Foto: Reuters

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