Brenda Rivero Denuncia a Alfonso Obregón, Voz de Shrek, por Abuso y Corrupción de Menores Brenda Rivero presentó una denuncia formal contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por abuso sexual y corrupción de menores ante la FGJCDMX. Foto: Cuartoscuro Destacado Alfonso Obregón, conocido por dar voz a Shrek, enfrenta una nueva denuncia por abuso. Brenda Rivero busca justicia tras años de silencio. Conoce los detalles. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 16 jul 2026 | 10:26 CST Actualizado hace 2 horas

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La actriz de doblaje Brenda Rivero Padrón confirmó que presentó una denuncia formal contra Alfonso Obregón, actor conocido por dar voz a Shrek en español, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por los presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores. De acuerdo con la denuncia, presentada el pasado 13 de julio, los hechos que se le atribuyen a Obregón habrían ocurrido cuando Rivero tenía 16 años. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alfonso Obregón Inclán, Actor de Doblaje, Sale de Prisión

Del testimonio en redes a la vía legal

El caso comenzó a principios de julio, cuando Rivero relató en sus redes sociales el presunto acoso y abuso que dijo haber vivido por parte de Obregón, a quien conocía desde la infancia por la amistad que el actor mantenía con sus padres, también actores de doblaje, Javier Rivero y Carla Padrón.

Según su testimonio, la cercanía familiar derivó, con el tiempo, en comentarios insistentes sobre su apariencia y madurez, además de acercamientos físicos que ella no consintió, incluido un beso durante una convención que la habría hecho sentir incómoda. Rivero también señaló que Obregón continuó buscándola después por redes sociales y llegó a hablarle de relaciones sexuales cuando ella aún era menor de edad. Según relató, tardó años en poder nombrar lo ocurrido como abuso.

La confrontación se hizo pública después de que Rivero difundiera capturas de una conversación en la que su madre encaró a Obregón por lo sucedido. En ese intercambio, el actor no negó los hechos y se limitó a justificarse: dijo que fue él quien, por "ego estúpido", pasó por alto la edad de la joven.

Días después, Rivero anunció en Instagram que la denuncia ya había sido presentada. "La denuncia correspondiente ya ha sido presentada", escribió, luego de describir el paso como una decisión difícil tomada tras un largo periodo de miedo y silencio. La joven cuenta con la representación del abogado Gerardo Rincón y ha señalado que buscará que el caso siente un antecedente legal útil para otras posibles víctimas.

Un actor ya señalado antes

La denuncia de Rivero no es la primera controversia que enfrenta Obregón. En 2024 fue detenido en la Ciudad de México luego de que dos de sus alumnas lo acusaran de abuso sexual; meses después recuperó su libertad tras una determinación de la propia FGJCDMX. Tras salir, el actor agradeció públicamente el respaldo de familiares, amigos y seguidores.

A raíz de la nueva denuncia, la Escuela Nacional de Locución México (ENALOC) suspendió su colaboración con Obregón, argumentando su compromiso con la comunidad educativa y la seguridad de sus estudiantes. Rivero, por su parte, ha afirmado que existen otras alumnas que habrían sido tocadas de forma inapropiada por el actor, aunque esos testimonios no se han hecho públicos por temor a represalias.

La controversia también coincidió con el anuncio de la fecha de estreno de Shrek 5, producción de la que Obregón no formará parte, pero que volvió a poner su nombre en la conversación pública.

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