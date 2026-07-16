Brenda Rivero Denuncia a Alfonso Obregón, Voz de Shrek, por Abuso y Corrupción de Menores

Brenda Rivero presentó una denuncia formal contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por abuso sexual y corrupción de menores ante la FGJCDMX.

brenda-rivero-denuncia-alfonso-obregon-abuso-corrupcion-menoresFoto: Cuartoscuro

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Alfonso Obregón, conocido por dar voz a Shrek, enfrenta una nueva denuncia por abuso. Brenda Rivero busca justicia tras años de silencio. Conoce los detalles.

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