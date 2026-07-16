Muere Motociclista Luego de Presuntamente Provocar Accidente en Torreón

Un motociclista de 26 años murió luego de resultar gravemente lesionado durante la tarde del miércoles 15 de julio, tras presuntamente pasarse un semáforo en rojo y provocar un accidente en el cruce de la avenida Bravo y la calzada Siglo de Torreón.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 a las 17:55 horas. Elementos del Segundo Grupo de Motocicletas de la Dirección de Tránsito y Vialidad atendieron el percance, en el que se vieron involucrados tres vehículos.

El probable responsable fue identificado como Ponce Benjamín, quien conducía una motocicleta al momento del impacto. El hombre sufrió fracturas de fémur, tibia y peroné, además de un posible traumatismo craneoencefálico, por lo que fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a una clínica del IMSS.

La segunda unidad involucrada fue un automóvil conducido por Enrique "N", de 34 años, el cual, tras el impacto, también colisionó contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Al lugar acudieron peritos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Horas después del percance, se confirmó que el motociclista falleció a consecuencia de las lesiones que presentaba. Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Muere motociclista tras permanecer hospitalizado por accidente en Mapimí

Otro motociclista murió la noche del 7 de julio luego de permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta ocurrido en el municipio de Mapimí.

Noticia relacionada: Muere Motociclista tras Derrapar en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

El percance se registró el pasado 27 de junio sobre la carretera libre Gómez Palacio-Jiménez, a la altura de Ceballos, donde el motociclista perdió el control de la unidad y salió del camino. Tras ser trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, sin embargo, falleció pese a recibir atención médica.