Muere Motociclista Luego de Presuntamente Provocar Accidente en Torreón

Un motociclista murió luego de presuntamente pasarse un semáforo en rojo y provocar un accidente en Torreón.

Muere Motociclista Luego de Presuntamente Provocar Accidente en TorreónEl motociclista murió debido a las graves lesiones que sufrió durante el accidente. Foto: N+

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Tragedia en Torreón: Un motociclista de 26 años falleció tras presuntamente pasarse un semáforo en rojo y provocar un accidente. Descubre más sobre este lamentable suceso.

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