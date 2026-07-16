Enfrentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Deja Un Muerto y Cuatro Detenidos

Un enfrentamiento armado en la colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejó un saldo preliminar de una persona muerta y cuatro detenidos. Autoridades mantienen un operativo.

Enfrentamiento en Ciudad Victoria deja un muerto y cuatro detenidos.Enfrentamiento en Ciudad Victoria deja un muerto y cuatro detenidos. Foto: N+

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Enfrentamiento en Emiliano Zapata deja un muerto y cuatro detenidos. Las autoridades de Ciudad Victoria mantienen el operativo. Información en desarrollo.

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