Enfrentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Deja Un Muerto y Cuatro Detenidos

Una situación de riesgo se registró en la colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde un enfrentamiento armado movilizó a corporaciones de seguridad.

De manera preliminar, las autoridades reportaron que el saldo del enfrentamiento es de una persona fallecida y cuatro detenidos, presuntamente relacionadas con los hechos, además de asegurar varias armas largas, aunque hasta el momento no se ha informado la identidad de los involucrados.

La zona fue acordonada por personal de las distintas corporaciones para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento de indicios.

Accidente durante el operativo dejó tres personas lesionadas

En el desarrollo del operativo, una camioneta de la Fiscalía se impactó contra dos vehículos particulares, lo que dejó como saldo tres personas lesionadas a consecuencia del accidente vial.

Los afectados recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar, mientras las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para retirar las unidades involucradas.