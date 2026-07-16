Enfrentamiento Entre Civiles Armados y Marina Deja un Herido en Culiacán, Sinaloa

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Marina generó una intensa movilización de fuerzas federales la tarde de este miércoles en las inmediaciones del campo El Diez, al sur de Culiacán.

Durante el intercambio de disparos se reportó a un elemento de la Marina lesionado, por lo que fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.

En la zona se realizó un amplio despliegue por aire y tierra. Un helicóptero de la Marina sobrevoló el sector, mientras personal federal realiza recorridos entre calles y canales en busca de los presuntos agresores de los que se desconoce su identidad hasta el momento.

Restringen acceso al campo El Diez por fuerte operativo en la zona

Como medida preventiva, las autoridades restringieron el acceso al campo El Diez y solicitaron a la población evitar transitar por el área, debido a que el operativo continúa en desarrollo. Automovilistas que circulaban por la carretera Culiacán-Eldorado quedaron momentáneamente detenidos por las acciones de seguridad.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas ni se ha emitido un comunicado oficial sobre el saldo total del enfrentamiento, por lo que la información permanece en desarrollo.