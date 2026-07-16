Enfrentamiento Entre Civiles Armados y Marina Deja un Herido en Culiacán, Sinaloa

Un elemento de seguridad resultó herido luego de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Marina.

Enfrentamiento Entre Civiles Armados y Marina Deja un Herido en Culiacán, SinaloaFoto: N+

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Enfrentamiento entre civiles armados y Marina deja un elemento herido. Realizan operativo en Culiacán.

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