Cruz Azul vs Puebla: ¿Por Qué los Campeones de la Liga MX Jugarán de Locales en Querétaro?

Un comunicado del Club Cruz Azul confirma que la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 lo jugará oficialmente en el Estadio La Corregidora

Cruz Azul vs Puebla: ¿Por Qué los Campeones Jugarán de Locales en Querétaro?Aficionados del Cruz Azul con una bandera. Foto: Cuartoscuro

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La Liga MX ha autorizado que el Cruz Azul no juegue para la Jornada 2 del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por no cumplir condiciones reglamentarias para la integridad física de futbolistas y árbitros

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