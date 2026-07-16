Cruz Azul vs Puebla: ¿Por Qué los Campeones de la Liga MX Jugarán de Locales en Querétaro?

Se confirmó a través de un comunicado que el partido entre Cruz Azul y Puebla de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 se jugará oficialmente en el Estadio La Corregidora en Querétaro.

¿Por qué el campeón de la Liga MX juega de local en Querétaro?

La Liga MX ha autorizado que el Cruz Azul no juegue en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por no cumplir condiciones reglamentarias para la integridad física de futbolistas y árbitros.

Cruz Azul cambia de sedes

El Cruz Azul, campeón del futbol mexicano, solicitó en los últimos días cambiar la sede de sus partidos de local en el Apertura 2026 en el estadio sede de la CDMX, informó la Liga Mx.

“El Club Cruz Azul solicitó a la liga mx cambiar de sede sus partidos como local del torneo Apertura 2026 al estadio Ciudad de los Deportes. De conformidad con el reglamento de competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables”, escribió la liga en un comunicado.

El Cruz Azul, uno de los equipos más importantes de la liga local, no tiene un estadio en propiedad en la capital mexicana.

El conjunto azul tuvo como casa el estadio CDMX hasta 1996, luego jugó en el viejo estadio de la Ciudad de los Deportes, que se inauguró en 1946, hasta el 2018, fecha en la que regresó al CDMX para volver a salir de el en el 2023 por la remodelación que sufrió el recinto para albergar su tercera Copa del Mundo.

Durante el 2024 regresó al estadio Ciudad de los Deportes y el año pasado tuvo como casa el estadio Olímpico Universitario.

En el torneo Clausura 2026, en el que logró el título, sus partidos como local los disputó en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, 135 kilómetros al centro-oriente de la capital, y en el Estadio CDMX hacia el final del certamen.

A pesar de la solicitud Cruz Azul, equipo en el que juega el colombiano Willer Ditta, no ha explicado cuál es la causa por la que solicitó este cambio de sede”.

¿Quién es el Cruz Azul?

El Cruz Azul es el cuarto equipo con más títulos de liga en el fútbol mexicano, suma 10, solo superado por el Toluca y el Guadalajara, cada uno con 12 campeonatos, y por el América, máximo ganador con 16.

Es el único entre estos equipos que no cuenta con un estadio propio.

HVI