¿Cuándo Es la Final Argentina vs España? Messi y Yamal se Medirán tras 19 Años de Icónica Foto

El enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal genera gran expectación; en N+ te decimos cuándo es la final del Mundial 2026 y todos los detalles de dónde se medirán estos titanes tras 19 años de la icónica foto de ambos.

Messi bañó a Lamine Yamal de bebé

Una imagen del pasado se ha vuelto más presente que nunca: en 2007, Lionel Messi, a sus 20 años, sostuvo en brazos a un bebé llamado Lamine Yamal para bañarlo en una sesión de beneficencia que organizó la UNICEF.

Dos décadas después, aquel niño se enfrentará al mejor jugador de la historia del futbol en una final de la Copa del Mundo.

¿Cómo surgió la idea de Messi cargando a Yamal?

Las fotos de Messi y Yamal se tomaron en una campaña de UNICEF y el diario Sport cuando este último tenía apenas 6 meses de edad.

La sesión fotográfica las realizó el fotógrafo Joan Monfort en el vestuario de del Barcelona en el Camp Nou. El objetivo era un calendario para recaudar fondos destinados a proyectos infantiles de UNICEF en todo el mundo.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026 en el estadio sede de Nueva York a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal una de las jovenes promesas del futbol cumplió 19 años apenas el 13 de julio, a su corta edad está lleno de confianza y seguridad como si fuera un veterano que ha jugado toda una vida.

Cuando a España parece que se le ensombrece el panorama, Yamal es la luz que guía al equipo.

A su corta edad, ya puede presumir varios récords.

Fue el jugador más joven de la historia (16 años y 57 días) en debutar y anotar un gol con la selección de España ​ y en la Primera División de España (16 años y 87 días).

Ante Francia, se convirtió en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa.

Al jugar la semifinal de la Euro, superó el récord de Pelé en el Mundial de 1958, quien tenía 17 años y 244 días.

Su historia de éxito inició en Esplugas de Llobregat, donde nació el 13 de julio de 2007. Hijo de inmigrantes que buscaban una mejor vida.

Su padre Mounir Nasraoui, es de Marruecos. Su madre, Sheila Ebana, de Guinea Ecuatorial.

Creció en el barrio obrero de Rocafonda, y jugaba futbol en canchas de cemento. Se enamoró del deporte viendo a su padre y a su primo jugar en un parque cercano.

Su talento lo hizo destacar y atrajo los ojos del Barcelona.

El Barcelona le echó el ojo y habló con su padre. Les dijo que si querían fichar a su hijo, tenían que comprometerse a darle educación, en ese entonces tenía siete años.

Cuando tenía 15 años debutó con el primer equipo en el Barcelona. Lo hizo cuando entró en el minuto 83 ante el Betis, el 29 de abril de 2023. El más joven que lo hace desde que lo hiciera Armando Sagi con 15 años en 1922.

Su primer partido como titular llegó el 20 de agosto de 2023, en la victoria 2-0 ante el Cadiz. Se convirtió en el jugador más joven en ser titular con Barcelona, con 16 años.

Desde entonces, su carrera no deja de devorar récords y de dejar su marca en cada partido que juega.

Muchos lo comparan con Lionel Messi. Sin embargo, Lamine asegura que no puede compararse con el astro argentino, aunque hay algo que los une: una foto que estos días se ha hecho viral.

En la foto, que es parte de una sesión, Messi aparece cargando a Lamine Yamal cuando apenas era un bebé.

¿Cómo fue posible que esto sucediera?

En 2008, el diario catalán Sport, en colaboración con la Fundación del Barça y la UNICEF, realizaron un calendario en el que algunos jugadores del primer equipo posarían con bebés o niños pequeños.

La UNICEF fue la que organizó el sorteo para elegir a los niños, que fueron inscritos por sus padres. Entre ellos, estaba Lamine

¿Destino o suerte?

Lamine fue elegido para aparecer en la sesión con Lionel Messi, que en esos años ya estaba apuntando a ser una mega estrella mundial del futbol.

El fotógrafo recuerda que la sesión fue algo complicada porque Messi era muy tímido, así como la madre de Yamal.

La idea de que Lamine apareciera en una bañera surgió un día antes de la sesión.

¿Cómo hacer que un bebé interactuara con un futbolista? La bañera les pareció una idea sencilla, pero que funcionaba.

Así que, a pesar de la tensión normal de cargar a un bebé cuando no estaba familiarizado, el resultado es el que conocemos hoy: Messi sonriente mientras juega con Lamine en la bañera y cuando lo sostiene en sus brazos.

HVI