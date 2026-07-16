¿Cuándo Es la Final Argentina vs España? Messi y Yamal se Medirán tras 19 Años de Icónica Foto

Las fotos de Messi y Yamal se tomaron en una campaña de UNICEF cuando este último tenía apenas 6 meses de edad

¿Cuándo Es la Final del Mundial 2026? Así Medirán Messi y Lamine Yamal tras 19 Años de Icónica FotoLionel Messi baña a Lamine Yamal de bebé para una campaña de UNICEF en 2007. Foto: AP

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En 2007, Lionel Messi a sus 20 años sostuvo en brazos a un bebé llamado Lamine Yamal para bañarlo en una sesión de beneficencia. Dos décadas después, aquel niño se enfrentará al mejor jugador de la historia del futbol en una final de la Copa del Mundo

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¿Cuándo Va a Ser la Final del Mundial 2026 y Dónde se Juega? Messi y Yamal se Miden a 19 Años de Icónica Foto