Meteorito que Golpeó una Casa Podría Tener Pistas sobre Origen de la Vida

Un meteorito golpeó le tejado de una casa en Nueva Jersey podría contener pistas clave sobre el origen de la vida

Meteorito que golpeó una casaUn meteorito que golpeó una casa en Nueva Jersey tiene pistas del origen de la vida. Foto: SETI Institute

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¿Puede un meteorito que golpeó una casa en Nueva Jersey revelar los secretos del origen de la vida? Científicos descubren aminoácidos en la roca, claves para entender la química de la vida.

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