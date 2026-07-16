Meteorito que Golpeó una Casa Podría Tener Pistas sobre Origen de la Vida

Un meteorito que golpeó el tejado de una casa podría tener en su interior pistas sobre el origen de la vida en la infancia del sistema solar. Investigadores del Instituto SETI, que busca vida extraterrestre, han encontrado claves de la evolución química en los antiguos asteroides.

El meteorito que explotó sobre Nueva York y golpeó un tejado

El 16 de julio de 2024, una explosión retumbó en los aires de la ciudad de Nueva York. Al sur de la Estatua de la Libertad se registró un rugido producto del choque sónico de un meteorito que entró en la atmósfera terrestre.

La roca del tamaño de una maleta entró en la atmósfera a 51 mil 500 kilómetros por hora (cerca de 14.4 kilómetros por segundo). Ese día, sesenta observadores de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania reportaron el avistamiento a la Sociedad Americana de Meteoros. Dieciséis personas más en Nueva York y Nueva Jersey sintieron la onda expansiva que produjo.

El meteorito atravesó el techo de una casa en Hillsborough, en Nueva Jersey. Dos años después, científicos de la NASA y del Instituto SETI, dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre, han analizado esta roca espacial y han hallado pistas sobre el origen de la vida en la Tierra.

Según declaró el dueño de la casa, en cuanto supo que el objeto que atravesó su casa era un meteorito, decidió preservarlo con el mismo cuidado que amerita la escena de un crimen. Esta acción permitió que la roca no se contaminara al ser manipulada.

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“Estaba en casa en ese momento, oí un fuerte estruendo y encontré un agujero en el techo del dormitorio principal. Percibí un fuerte olor a azufre y vi muchos fragmentos negros, junto con escombros y polvo negro que cubrían mi cama, la alfombra y las áreas circundantes”.

El hombre usó guantes desechables y papel de aluminio para colocar los fragmentos del meteorito en frascos de vidrio. Fue así como llegaron a las manos de los científicos que ahora le han analizado.

Hallan aminoácidos en meteorito que golpeó una casa

El estudio publicado en Science Advances da cuenta del hallazgo de abundantes aminoácidos y otros productos de la química orgánica. En la química de la vida, las proteínas son las palabras con las que construye el ADN y los tejidos.

Pero las letras que componen las proteínas son los aminoácidos. De ahí la importancia del hallazgo de este “alfabeto” primigenio en un asteroide proveniente de la infancia del sistema solar. Al respecto, el astrónomo Peter Jenniskens, del Instituto SETI y del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, California, declaró en un comunicado:

“Un estudio forense de los fragmentos reveló que contenían restos conservados de la superficie de un asteroide primitivo donde experimentó fluidos salinos concentrados, un proceso desconocido hasta ahora en este tipo de protoplanetas”.

Por su parte, Phil Schmitt-Kopplin, especialista en espectrometría de masas orgánica de la Universidad Técnica de Múnich, explicó en el mismo documento:

“Una alta proporción de compuestos era producto de reacciones químicas orgánicas con minerales. Desconocemos si estos compuestos orgánicos de magnesio fueron aportados por la química de la salmuera o si simplemente eran remanentes de procesos de choque de impacto anteriores”.

La química orgánica se refiere al conjunto de reacciones que se dan alrededor del carbono. Estas no están vinculadas con los organismos vivos, pero sí es verdad que todas las formas de vida que conocemos dependen de procesos químicos de este tipo.

De ahí que el hallazgo de estos aminoácidos en un meteorito nos permita saber más sobre las condiciones en que surgieron los primeros ingredientes de la vida poco después de la formación de la Tierra.