Detectan Azúcar de Frambuesa cerca del Corazón de la Vía Láctea

No es una canción de Zoé sino un descubrimiento científico: cerca del centro de la Vía Láctea, en una nube molecular, astrónomos del Centro de Astrobiología de España detectaron eritrulosa, un azúcar que en la Tierra es común en los frutos rojos, como las frambuesas.

Esta molécula nacida en el espacio interestelar podría ser una pista de la aparición de la vida en nuestro planeta.

Anteriormente, se habían detectado azúcares simples en asteroides y meteoritos.

Los azúcares son el combustible universal de los seres vivos, por lo que su presencia en la infancia de la Tierra habría ayudado a los primeros seres vivos.

Descubren azúcar interestelar cerca del centro de la Vía Láctea

Un equipo liderado por la astrobióloga Izaskun Jiménez-Serra ha hallado eritrulosa, un tipo de azúcar común en la Tierra. En nuestro planeta, este monosacárido es especialmente común en los frutos rojos y contribuye al característico color.

El azúcar de las frambuesas fue hallado en una nube molecular cercana al centro de la galaxia. El descubrimiento fue hecho con la ayuda de dos telescopios, el Observatorio IRAM y el Observatorio Yebes, ambos ubicados en España.

La gran pregunta, por supuesto, es cómo se formó azúcar, en específico el azúcar de la frambuesa, en el espacio interestelar. Al respecto, el estudio publicado en Nature Astronomy señala que la formación de esta molécula orgánica ocurrió a partir de otras moléculas más sencillas, relativamente comunes en estas zonas del cosmos, como los alcoholes:

“Los modelos químico-cuánticos y astroquímicos indican que la eritrulosa se forma eficientemente en los granos de polvo interestelar a partir de aldehídos y alcoholes más simples de dos carbonos”.

Azúcar interestelar, una pieza más en el rompecabezas de la aparición de la vida en la Tierra

Más de uno podrá preguntarse qué hace una molécula orgánica en medio del espacio. Es fácil confundir la química orgánica con la de los organismos vivos, pero esto es así.

La química orgánica agrupa a la química que ocurre a partir del carbono. Sí, todas las formas conocidas de vida son base carbono, pero las moléculas orgánicas pueden surgir en ambientes completamente ajenos a la vida.

Cabe señalar que otros azúcares, como la glucosa, han sido hallados en asteroides y en meteoritos.

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Dicho esto, el hallazgo de eritrulosa en el espacio sí es una pista importante sobre las condiciones en que surgió la vida en la Tierra. Los monosacáridos fueron una pieza fundamental para la vida, pues a partir de estos se crea el adenosín trifosfato (ATP), el combustible universal que usan todas las formas de vida en la Tierra.

Sin embargo, la formación de los monosacáridos en la Tierra primitiva es aún un misterio. Estudios sugieren que estos azúcares se formaron en el espacio y habrían estado presentes desde la formación del planeta.

De ahí que este estudio sea un nuevo paso para entender cómo surgió la vida en la infancia de la Tierra.