Detectan Azúcar de Frambuesa cerca del Corazón de la Vía Láctea

Científicos españoles detectaron eritrulosa, un azúcar común en los frutos rojos, como la frambuesa, en una nube molecular cerca del centro de la Vía Láctea

Galaxia espiral, como la Vía LácteaDescubren azúcar de frambuesa cerca del corazón de la Vía Láctea. Foto: Reuters

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Azúcar de frambuesa en el espacio: un hallazgo cerca del centro de la Vía Láctea podría revelar secretos sobre el inicio de la vida en nuestro planeta. Descubre más.

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