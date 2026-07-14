Rescatan a Perro Husky tras Reporte por Presunto Maltrato Animal en Tijuana

El perro fue trasladado al Centro de Atención Municipal, donde recibe valoración médica mientras la Fiscalía da seguimiento al caso

Rescatan a Husky Víctima de Maltrato en TijuanaFoto: N+

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Impactante rescate en Tijuana: un Husky fue salvado de presunto maltrato y ahora recibe atención veterinaria. Las autoridades investigan el caso. ¡Infórmate!

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