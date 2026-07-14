Rescatan a Perro Husky tras Reporte por Presunto Maltrato Animal en Tijuana

Autoridades municipales aseguraron a un perro de raza Husky que presuntamente era víctima de maltrato en la colonia Parajes del Valle, en Tijuana,luego de que el caso fuera difundido por ciudadanos a través de redes sociales.

La intervención fue realizada por personal de la Subdirección de Protección y Bienestar de los Animales como Seres Sintientes, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales.

El canino recibe atención médica veterinaria

Como resultado del operativo, el ejemplar fue trasladado al Centro de Atención Municipal (CAM), donde permanece bajo resguardo y recibe valoración médico-veterinaria.

De acuerdo con las autoridades, será el diagnóstico emitido por los especialistas el que determine el tratamiento que deberá recibir para su recuperación.

El Gobierno Municipal informó que la intervención se llevó a cabo tras un reporte ciudadano y que el caso continuará bajo seguimiento de las autoridades competentes para determinar si existieron actos de maltrato animal y las acciones legales que correspondan.

Las autoridades reiteraron que la protección y el bienestar de los animales son una prioridad e hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.

APG