Confirman Muerte de Mujer por Mordeduras de Perro en Mexicali; Familia Pide Reclasificar Caso

El hermano de la víctima, presunto dueño de los caninos, está bajo investigación. Familia pide justicia y que reclasificación del caso.

Mordeduras de Animal Causaron la Muerte de Mujer en Mexicali: SEMEFOFoto: N+

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Tragedia en Mexicali: Aída muere por ataque de perros. Su hermano, dueño de los caninos, está bajo investigación. Familia pide justicia y reclasificación del caso. Conoce más detalles.

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