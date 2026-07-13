Confirman Muerte de Mujer por Mordeduras de Perro en Mexicali; Familia Pide Reclasificar Caso

Las lesiones provocadas por mordeduras de animal fueron la causa de la muerte de Aída “N”, confirmó el Servicio Médico Forense (SEMEFO), luego de concluir los estudios realizados tras el hallazgo de su cuerpo en la colonia Nacozari, en Mexicali.

Con este resultado, las autoridades establecieron que la mujer falleció a consecuencia del ataque registrado la mañana del 10 de julio, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, fue agredida por una jauría de al menos 15 perros.

Según la información oficial, la víctima fue localizada tendida sobre la vía pública mientras varios perros permanecían alrededor del cuerpo, lo que dificultó el acceso de los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos y personal del Centro Municipal de Control Animal intervinieron para asegurar a los caninos y permitir que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes.

Hermano de la víctima permanece bajo investigación

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado detuvo a Carlos “N”, de 47 años de edad, identificado como hermano de la víctima y señalado como presunto propietario de los perros involucrados.

De acuerdo con las indagatorias, ambos habitaban en predios contiguos y mantenían conflictos relacionados con los animales, situación que forma parte de las líneas de investigación de la autoridad.

Tras confirmarse la causa del fallecimiento, familiares de Aída solicitaron que la investigación no se limite al ataque de la jauría y pidieron que el caso sea reclasificado como homicidio calificado o feminicidio.

Los familiares argumentaron que existían amenazas previas y antecedentes de conflicto con el ahora detenido, por lo que exigieron a la Fiscalía esclarecer completamente los hechos y fincar responsabilidades conforme avance la investigación.

Información Miguel Galindo

APG