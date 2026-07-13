Catean Domicilio en Sayula de Alemán; Fue Denunciado Como Punto de Venta Ilegal de Combustible

Durante la mañana de este lunes 13 de julio se registró una intensa movilización de corporaciones policiacas en Sayula de Alemán, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz. Dicha movilización respondió a la ejecución de una orden de cateo.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se llevaron a cabo por elementos de la FGR con sede en la subdelegación Acayucan en un domicilio localizado a orillas de la carretera Transístmica, logrando el aseguramiento de diversas garrafas que presuntamente contenían combustible en su interior.

Asimismo, se informó que en dicho lugar se desplegó un fuerte operativo que también involucró a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como efectivos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR) y del Ejército Mexicano.

Se presume que el inmueble donde se llevaron a cabo las acciones judiciales se había denunciado como punto ilegal de venta de combustible. Asimismo, de manera oficial, las autoridades no han brindado mayor información al respecto de estos hechos.

Encierro de autos es cateado por autoridades en Veracruz

Una fuerte movilización de diversas corporaciones policiacas se registró en la zona poniente de la ciudad y puerto de Veracruz la mañana del pasado jueves 9 de julio, específicamente en un encierro de autos ubicado sobre la carretera Mata de Pita del municipio porteño.

De acuerdo con la información recabada, en dicho operativo se notó la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), también de la Guardia Nacional (GN) y de elementos de la Policía Estatal.

Cabe destacar que, debido a estos hechos, no fue reportada alguna afectación sobre este punto de dicha carretera que se encuentra junto al aeropuerto Heriberto Jara Corona. Esta carretera de Mata de Pita conduce a diversos fraccionamientos de la zona, como son Hacienda Sotavento, Dreams Lagoons, Puerta Paraíso, entre otros.