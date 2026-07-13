Catean Domicilio en Sayula de Alemán; Fue Denunciado Como Punto de Venta Ilegal de Combustible

Un domicilio del municipio de Sayula de Alemán fue cateado por elementos de la FGR tras ser denunciado como un punto de venta ilegal de combustible.

Catean Domicilio en Sayula de Alemán; Fue Denunciado Como Punto de Venta Ilegal de CombustibleFoto: Cristina Juárez del Sue

Destacado

Catean domicilio en Sayula de Alemán por venta ilegal de combustible. Autoridades aseguran garrafas en operativo con FGR, SSP, GN, SEMAR y Ejército.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+