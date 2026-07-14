¿Quiénes Son los Sobrevivientes de Accidente de Avioneta de Aerus en Pesquería, Nuevo León?

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revela que la aeronave "declaró emergencia por paro de motor” efectuando un aterrizaje de emergencia en el poblado de Zacatequita; abren investigación

¿Quiénes son los Sobrevivientes a Accidente de Avioneta Aerus en Pesquería, NL?Aeronave accidentada en Nuevo León. Foto: Protección Civil Nuevo León

Destacado

Los sobrevivientes corresponden al capitán de la unidad, al copiloto y a una pasajera. Los tres fueron estabilizados y trasladados en ambulancias hacia un hospital de la región para recibir atención especializada

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Quiénes son los Sobrevivientes a Accidente de Avioneta Aerus en Pesquería, NL?