¿Quiénes Son los Sobrevivientes de Accidente de Avioneta de Aerus en Pesquería, Nuevo León?

Autoridades confirmaron que sobrevivieron tres personas que viajaban en una avioneta Caravan de Aerus Transportes Rafilher (Aerus) en Pesquería, Nuevo León.

Aeronave sufrió paro de motor: Abren investigación

Comunicado sobre aeronave desplomada en ruta Piedras Negras-Monterrey. Foto: AFAC

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que inició una investigación administrativa la noche de este lunes 13 de julio de 2026 por el caso de dicha aeronave en la que viajaban tres personas y que cubría las ruta Piedras Negras-Monterrey, la cual "declaró emergencia por paro de motor” efectuando un aterrizaje de emergencia en el poblado de Zacatequitas a 2.5 millas náuticas del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Se precisó que, por lo tanto, personal de la Comandancia del Aeropuerto Internacional de Monterrey, inició las acciones de búsqueda y localización de las personas abordo y de la aeronave a las 15:24 horas fueron identificados y a los afectados se les brindó atención médica.

Sobreviviente narra desplome en Instagram

Ingrid Valenzuela Martínez, la pasajera que sobrevivió al desplome de una avioneta este 13 de julio de 2026 en el municipio de Pesquería, Nuevo León, en el vuelo comercial de la aerolínea regional Aerus precisó que partió desde Piedras Negras, Coahuila, con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Fue trasladada junto a los otros tripulantes a un nosocomio para su valoración médica.

Ingrid Valenzuela Martínez causó conmoción por realizar grabaciones donde transmitió el momento exacto de haber salido ilesa de la aeronave desplomada entre la maleza y documentó el traslado de los servicios de emergencia en la ambulancia.

Las autoridades locales de Protección Civil Nuevo León continúan investigando si una falla mecánica causó el siniestro.

Estremece a internautas al pedir ayuda

Se reveló que es abogada de profesión y excandidata a alcalde en ciudad Acuña en 2021.

Además tiene en su trayectoria el título de Mrs Worldwide USA 2024 el Rostro del año 2024.

Usó sus redes sociales para solicitar auxilio, esto estremeció a los internautas, por medio de su cuenta de Instagram, así es como informó que se había desplomado la avioneta donde viajaba y ella solo presentaba algunos golpes.

Revelan identidad de los sobrevivientes

Se dio a conocer que los sobrevivientes al percance son:

Diego Elías Galván de 28 años. (Tripulación)

Ingrid Valenzuela, 31 años. (Paajera)

Enrique Berra de 53 años. (Tripulación)

El titular de Protección Civil de Nuevo León, Érik Cavazos Cavazos, detalló la situación de los tres lesionados del percance:

Los sobrevivientes corresponden al capitán de la unidad, al copiloto y a una pasajera.

Las autoridades reportaron de forma preliminar que presentaban lesiones leves. Los tres fueron estabilizados y trasladados en ambulancias hacia un hospital de la región para recibir atención especializada.

¿Qué pasó en desplome de avioneta en Pesquería?

Tres personas lesionadas fue el saldo del desplome de una avioneta, en Pesquería, Nuevo León.

Fue antes de las 15:00 horas de hoy cuando la aeronave con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey, presentó un percance y terminó realizando un aterrizaje precautorio en la intersección de la carretera Miguel Alemán y Camino Río Zacatequitas.

Esto generó una fuerte movilización de elementos de la Defensa, servicios aéreos, Protección Civil estatal y municipal, así como paramédicos.

Aerolínea Aerus dice que fue “aterrizaje precautorio”

Luego del accidente que se hizo viral en redes sociales, la aerolínea mexicana Aerus ,con sede en Monterrey, informó en Instagram en un comunicado, que el día de hoy, 13 de julio, alrededor de las 14:45, “una de nuestras aeronaves, matrícula XA-RFD, que operaba el vuelo ZV165 con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey, presentó un percance durante su llegada, realizando un aterrizaje precautorio aproximadamente 2.5 millas náuticas al norte de las inmediaciones del aeropuerto.

Confirmó que el único pasajero a bordo y los dos miembros de la tripulación “se encuentran con bien y están recibiendo valoración y atención médica de manera preventiva”.

HVI