Wally: El Robot de la CESPM que Detecta Daños en el Drenaje de Mexicali

Aunque pocas personas conocen su existencia, "Wally" se ha convertido en una de las principales herramientas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) para prevenir daños en la red de drenaje sanitario y pluvial antes de que provoquen hundimientos, fugas o cierres de vialidades.

Este robot forma parte de la Unidad de Video Inspección del organismo operador y es utilizado para recorrer el interior de tuberías de difícil acceso, donde identifica fisuras, fracturas, obstrucciones y otros desperfectos que no pueden detectarse desde la superficie.

Así funciona el robot que inspecciona el drenaje

"Wally" es un robot de seis ruedas equipado con cámaras de alta resolución y control remoto. Los técnicos lo introducen a través de una alcantarilla y puede desplazarse hasta 150 metros dentro de las tuberías mientras transmite imágenes en tiempo real.

Con la información obtenida, los especialistas pueden determinar si una línea requiere mantenimiento, reparación o incluso el reemplazo completo de un tramo, sin necesidad de realizar excavaciones innecesarias.

De acuerdo con Alonso Núñez, ingeniero del Área de Operación y Mantenimiento de Redes de la CESPM, esta tecnología permite inspeccionar zonas donde anteriormente era imposible conocer con precisión el estado de la infraestructura.

Antes de contar con este sistema de inspección, las reparaciones generalmente se realizaban cuando el problema ya era visible, como hundimientos, brotes de aguas residuales o afectaciones al pavimento.

Ahora, gracias a las inspecciones preventivas, es posible detectar daños estructurales antes de que provoquen emergencias, reduciendo afectaciones para la población y evitando cierres prolongados de calles.

Además de localizar fisuras, los equipos identifican acumulaciones de basura, raíces de árboles, sedimentos y otros materiales que pueden obstruir el flujo del agua y provocar taponamientos.

Han recorrido más del 70 % de la red pluvial de Mexicali

La Unidad de Video Inspección cuenta con tres sistemas especializados: dos robots para recorridos al interior de tuberías y un equipo de cámaras de 360 grados que también permite inspeccionar la red sanitaria.

Durante el último año, estos equipos han recorrido 11 mil 522 metros lineales, equivalente al 76 % de la red de drenaje pluvial de Mexicali, generando diagnósticos que permiten programar obras de mantenimiento preventivo y reducir el riesgo de colapsos.

La CESPM destacó que el uso de esta tecnología forma parte de una estrategia para hacer más eficiente el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, disminuir los costos de reparación y evitar afectaciones a la movilidad y a los servicios que reciben los habitantes de Mexicali.

Información David Mena

APG