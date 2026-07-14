Wally: El Robot de la CESPM que Detecta Daños en el Drenaje de Mexicali

Equipado con cámaras de alta definición, el robot inspecciona hasta 150 metros de tuberías para identificar fallas de manera preventiva.

Wally: El Robot de la CESPM que Detecta Daños en el Drenaje de MexicaliFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías que Wally, el robot de la CESPM, ha inspeccionado el 76% del drenaje pluvial de Mexicali? Con tecnología avanzada, detecta problemas antes de que se conviertan en desastres.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+