Detienen a Cuatro Presuntos Narcomenudistas en Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Este lunes 13 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de cuatro sujetos presuntamente dedicados a la venta de droga en el municipio poblano de Cuapiaxtla de Madero.

De acuerdo con las autoridades, los arrestos se realizaron durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble del Bulevar Cuauhtémoc donde supuestamente se realizaban actividades narcomenudistas.

Detienen a cuatro narcomenudistas durante cateo en Cuapiaxtla de Madero, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutó un cateo en el municipio de Cuapiaxtla de Madero, donde fueron detenidas cuatro personas y asegurados diversos indicios relacionados con delitos contra la salud.

La intervención se realizó el 11 de julio de 2026, luego de que actos de investigación permitieran ubicar un inmueble presuntamente utilizado para la venta y distribución de droga, ubicado en inmediaciones de la carretera federal Puebla-Tehuacán, también identificada como Bulevar Cuauhtémoc.

Con autorización judicial, agentes investigadores ingresaron al inmueble señalado, donde fueron detenidos Hugo “N”, Iván “N”, José Antonio “N” y Flor “N”, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

Aseguran 267 dosis de droga durante cateo en Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Durante el cateo, la FGE Puebla aseguró 30 bolsas de plástico con hierba verde seca con características similares a la marihuana, 10 bolsas tipo ziploc con polvo blanco con características similares a la cocaína, 103 bolsas tipo ziploc con sustancia granulada con características similares al cristal, siete blísteres con 62 píldoras, además de 500 pesos en efectivo y una báscula digital.

De acuerdo con la información recabada, el modus operandi consistía en utilizar un inmueble como punto discreto para la distribución y comercialización de estupefacientes, con operación permanente y movilidad en una zona de tránsito comercial del municipio.

El inmueble y los indicios asegurados quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial, como parte de la investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Con información de N+

GMAZ