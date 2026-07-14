Detienen a Cuatro Presuntos Narcomenudistas en Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Los arrestos se realizaron durante la ejecución de una orden de cateo al interior de un inmueble ubicado sobre el Bulevar Cuauhtémoc.

Detenidos Cuatro Narcomenudistas Cateo Boulevard Cuauhtémoc Cuapiaxtla de Madero PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Autoridades detienen a cuatro presuntos narcomenudistas en Cuapiaxtla de Madero. Se incautaron 267 dosis de droga. Infórmate sobre los detalles de esta intervención.

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