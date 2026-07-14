Temblor en Chiapas: ¿Cuál es el Estado de México en Dónde Más Tiembla?

El temblor de magnitud 5.0 ocurrido este lunes en Chiapas volvió a recordar que México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de diversas placas tectónicas.

Aunque Chiapas registra miles de movimientos telúricos cada año, no es el estado donde más tiembla en México. De acuerdo con los Mapas de Sismicidad Anual del Servicio Sismológico Nacional (SSN), la entidad que en 2025 concentró el mayor número de sismos fue Oaxaca, seguida por Chiapas, Guerrero y Baja California Sur.