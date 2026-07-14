Temblor en Chiapas: ¿Cuál es el Estado de México en Dónde Más Tiembla?
Los registros históricos del SSN muestran qué estado ocupa el primer lugar en actividad sísmica nacional
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El temblor de magnitud 5.0 ocurrido este lunes en Chiapas volvió a recordar que México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de diversas placas tectónicas.
Aunque Chiapas registra miles de movimientos telúricos cada año, no es el estado donde más tiembla en México. De acuerdo con los Mapas de Sismicidad Anual del Servicio Sismológico Nacional (SSN), la entidad que en 2025 concentró el mayor número de sismos fue Oaxaca, seguida por Chiapas, Guerrero y Baja California Sur.
Los registros históricos del SSN muestran que Oaxaca ocupa el primer lugar en actividad sísmica nacional.
Incluso, especialistas del organismo señalan que aproximadamente uno de cada cuatro sismos que ocurren en México tiene su epicentro en territorio oaxaqueño, lo que representa cerca del 25% de toda la sismicidad del país.
Los estados con mayor actividad sísmica son:
Oaxaca
Chiapas
Guerrero
Baja California Sur
Baja California
Michoacán
Jalisco
Estas entidades concentran la mayoría de los movimientos telúricos debido a su cercanía con los límites entre placas tectónicas.
La explicación está en la geología del país. Frente a las costas de Oaxaca ocurre la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, un proceso que genera una acumulación constante de energía que, al liberarse, produce sismos de diferentes magnitudes.
Esta interacción tectónica se extiende desde las costas de Chiapas hasta Jalisco, razón por la que gran parte de la actividad sísmica del país se concentra en el Pacífico mexicano.
Chiapas comparte el mismo contexto geológico que Oaxaca. La entidad se ubica en una de las zonas de mayor actividad tectónica del país, donde convergen las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe, por lo que es común que el Servicio Sismológico Nacional reporte sismos diariamente en esa región.
La mayoría de estos movimientos son de baja magnitud y solo son detectados por los instrumentos especializados del SSN.
AMP