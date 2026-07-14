Temblor en Chiapas: ¿Cuál es el Estado de México en Dónde Más Tiembla?

Los registros históricos del SSN muestran qué estado ocupa el primer lugar en actividad sísmica nacional

Sistema de Alerta Sísmica. Foto: CuartoscuroSistema de Alerta Sísmica. Foto: Cuartoscuro

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