¿Qué Pasó en el Paradero de Santa Martha? Bloqueo Provoca Caos en Los Reyes-Texcoco

Un bloqueo en la carretera Los Reyes-Texcoco ha causado severo caos vial en las inmediaciones del paradero de Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de manifestantes mantiene paralizada la circulación en ambos sentidos de la vialidad, a la altura del Puente de Santa Martha, por lo que la afectación es en dirección a la México-Puebla y a la CDMX.

A través de redes sociales, se dieron a conocer videos de los problemas viales que ya hay en la zona. En las grabaciones se observa al grupo de personas sosteniendo pancartas y colocados en filas en toda la vialidad.

¿Qué pasó en el paradero de Santa Martha?

El grupo de manifestantes está compuesto por personas de todas las edades. De manera preliminar se sabe que su protesta es para exigir a la Fiscalía de CDMX que atienda sus demandas. Asimismo, acusan a las autoridades de presuntos actos de corrupción.

Hasta el momento las autoridades no han llegado a la zona para intentar dialogar con los inconformes. Sin embargo, las filas de automóviles, camiones y transporte público, ya son muy largas.

También se desconoce si planean quedarse en el punto durante varias horas o si planean abrir un carril para permitir el paso.

Información en desarrollo....

EPP