¿Qué Pasó en el Paradero de Santa Martha? Bloqueo Provoca Caos en Los Reyes-Texcoco
Un bloqueo en la carretera Los Reyes-Texcoco, a la altura del paradero de Santa Martha, mantiene paralizada la zona, ¿qué exigen?
Un bloqueo en la carretera Los Reyes-Texcoco, a la altura del paradero de Santa Martha, mantiene paralizada la zona, ¿qué exigen?
Un bloqueo en la carretera Los Reyes-Texcoco ha causado severo caos vial en las inmediaciones del paradero de Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa; esto sabemos.
De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de manifestantes mantiene paralizada la circulación en ambos sentidos de la vialidad, a la altura del Puente de Santa Martha, por lo que la afectación es en dirección a la México-Puebla y a la CDMX.
A través de redes sociales, se dieron a conocer videos de los problemas viales que ya hay en la zona. En las grabaciones se observa al grupo de personas sosteniendo pancartas y colocados en filas en toda la vialidad.
El grupo de manifestantes está compuesto por personas de todas las edades. De manera preliminar se sabe que su protesta es para exigir a la Fiscalía de CDMX que atienda sus demandas. Asimismo, acusan a las autoridades de presuntos actos de corrupción.
Hasta el momento las autoridades no han llegado a la zona para intentar dialogar con los inconformes. Sin embargo, las filas de automóviles, camiones y transporte público, ya son muy largas.
También se desconoce si planean quedarse en el punto durante varias horas o si planean abrir un carril para permitir el paso.
Información en desarrollo....
EPP