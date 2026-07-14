¿Qué Pasó en el Paradero de Santa Martha? Bloqueo Provoca Caos en Los Reyes-Texcoco

Un bloqueo en la carretera Los Reyes-Texcoco, a la altura del paradero de Santa Martha, mantiene paralizada la zona, ¿qué exigen?

El bloqueo en la carretera Los Reyes-Texcoco ya provoca severas afectaciones vialesFoto: Oriente 24/7
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