Alerta por Crecida del Río Hondo en Naucalpan: Realizan Desfogue para Evitar Desbordamiento

Esta situación mantiene en alerta máxima a las autoridades mexiquense de Naucalpan de Juárez por las inundaciones generadas por las tormentas

Río Hondo NaucalpanAsí se encuentra el Río Hondo en Naucalpan tras las lluvias. Foto: N+

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Las fuertes lluvias causan en algunas partes el desbordamiento del Río Hondo, mejor conocido como Río de los Remedios, en la zona de Alce Blanco, en Naucalpan, Estado de México

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