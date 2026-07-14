Alerta por Crecida del Río Hondo en Naucalpan: Realizan Desfogue para Evitar Desbordamiento Esta situación mantiene en alerta máxima a las autoridades mexiquense de Naucalpan de Juárez por las inundaciones generadas por las tormentas Así se encuentra el Río Hondo en Naucalpan tras las lluvias. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Las fuertes lluvias causan en algunas partes el desbordamiento del Río Hondo, mejor conocido como Río de los Remedios, en la zona de Alce Blanco, en Naucalpan, Estado de México Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 13 jul 2026 | 20:40 CST Actualizado hace 2 horas

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Debido a las fuertes lluvias se ha reportado en algunos puntos el desbordamiento del Río Hondo, mejor conocido como Río de los Remedios, en la zona de Alce Blanco, en Naucalpan, Estado de México. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Desborda el Río Hondo en Naucalpan; Así se Ve Caudal en el Edomex

Esta situación mantiene en alerta máxima a las autoridades mexiquense de Naucalpan de Juárez por las inundaciones generadas por las tormentas.

¿Por qué se desborda el río Hondo?

Las fuertes lluvias causan saturación del cárcamo de la Avenida 16 de Septiembre, ocasionando acumulación de basura y aguas negras.

¿Dónde se ubica el Río Hondo?

El Río Hondo se ubica en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, cruzando zonas clave de la demarcación y colindando en varios tramos con la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, Huixquilucan y Tlalnepantla.

Desbordamientos e inundaciones son problema constante

Los desbordamientos e inundaciones de este cuerpo de agua han sido un problema constante y recurrente, presentándose de forma crítica año tras año durante la temporada de lluvias.

El río pertenece a la Cuenca del Río Moctezuma y se extiende a lo largo de aproximadamente 16 kilómetros.

Puntos críticos

Se ha detectado como puntos críticos y las colonias que sufren afectaciones más severas de manera constante las cuales son:

San Antonio Zomeyucan, el reblandecimiento de la tierra en los márgenes provoca afectaciones subterráneas y un peligro de colapso para las viviendas.

Alce Blanco y Calzada Echegaray, zonas industriales y viales donde el agua cubre las avenidas y bloquea el tránsito vehicular.

Límites con Azcapotzalco, cerca de las colonias 10 de Abril y La Pastora, donde el río suele superar la capacidad de sus muros de contención.