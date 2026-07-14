Ajustes de SEP en Calendario Escolar 2026-2027: ¿Cuándo Sería el Primer Mega Puente de 4 Días?

Hay varias dudas sobre las fechas en la propuesta realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el calendario escolar 2026 a 2027. Una de ellas tiene que ver con los apreciados días de asueto, sobre todo aquellos que son más de tres jornadas seguidas: los puentes. Aquí te damos a conocer las fechas del primer mega puente del ciclo lectivo.

Y es que luego de la presentación de la propuesta del anteproyecto con lo que podría ser el calendario SEP oficial, a la espera de que se acuerde su validez y se publique, pero ya hay algunas fechas en la mira, como cuándo sería el regreso a las aulas para los estudiantes de nivel básico.

El pasado viernes 10 de julio de 2026, la SEP dio a conocer ajustes en el calendario escolar respecto al documento del año lectivo que está por terminar.

¿Cuándo es el primer mega puente del ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la propuesta del calendario SEP 2026-2027, el primer mega puente del año lectivo llegaría en el cambio entre octubre y noviembre, debido a la segunda junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) y las celebraciones del Día de Muertos, que, aunque no es un día festivo oficial en la Ley Federal del Trabajo, sí es considerado, regularmente, en educación básica.

Para este ciclo escolar, las fechas del primer mega puente serían las siguientes:

Viernes 30 de octubre 2026: Junta CTE.

Sábado 31 y 1 de noviembre 2026: Fin de semana.

Lunes 2 de noviembre 2026: Día de Muertos (Día de los Fieles Difuntos).

Para este ciclo escolar se contemplan dos mega puentes más, que serían el 13 de noviembre 2026 y el 29 de enero 2026.

Lista completa de puentes del ciclo escolar 2026-2027

El posible nuevo calendario escolar 2026-2027 contempla un total de 10 puentes para estudiantes y maestros. A continuación, te compartimos un listado con todas las fechas marcadas como suspensión de clases.

Días festivos

16 de septiembre - Por Aniversario del Inicio de la Independencia.

2 de noviembre 2026 - Día de Muertos.

16 de noviembre - Por Aniversario de la Revolución Mexicana.

6 de enero - Día de Reyes.

1 de febrero - Por Día de la Constitución.

15 de marzo - Por Natalicio de Benito Juárez.

5 de mayo - Aniversario de la Batalla de Puebla.

Asueto por Junta de Consejo Técnico Escolar

25 de septiembre.

30 de octubre.

27 de noviembre.

29 de enero.

26 de febrero.

30 de abril.

28 de mayo.

25 de junio.

Cabe señalar que estas fechas forman parte de la propuesta de la SEP, pero no son aún el calendario oficial, que se prevé sea publicado en los próximos días.