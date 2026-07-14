Ajustes de SEP en Calendario Escolar 2026-2027: ¿Cuándo Sería el Primer Mega Puente de 4 Días?

En medio de las vacaciones, comienzan los planes para el primer mega puente del ciclo escolar 2026 a 2027, luego de que se dieran a conocer la propuesta de ajustes de SEP a las fechas del calendario.

Primer Mega Puente con Ajustes de SEP en Calendario Escolar 2026-2027Conoce las fechas del primer mega puente del ciclo escolar 2026 a 2027 con los ajustes de la SEP. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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