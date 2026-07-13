Docentes del SNTE Toman Instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz

Desde tempranas horas de este lunes, docentes de la sección 32 se manifestaron en la Secretaría de Educación de Veracruz

Manifestación de docentes en XalapaFoto: N+

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Docentes del SNTE toman la Secretaría de Educación en Xalapa. Exigen pagos pendientes y más personal. ¿Cómo afecta esto a los estudiantes? Descúbrelo.

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