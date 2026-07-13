Docentes del SNTE Toman Instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz

Durante la mañana de este lunes 13 de julio, docentes que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la sección 32, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, ubicadas en la ciudad de Xalapa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Integrantes del SNTE se Manifiestan en la Secretaría de Educación de Veracruz

Se manifiestan maestros en Coatzacoalcos

Este mismo lunes, más de mil maestros de la sección 32, de la zona sur de Veracruz marcharon por las principales calles de Coatzacoalcos, en demanda a diversas exigencias a las autoridades de la Secretaría de educación de Veracruz. José Homero Bermudez, Coordinador asuntos educativos sección 32 informó el motivo del movimiento.

"Estas afectaciones van desde pagos pendientes recategorizaciones contratación de personal y prácticamente todo lo que afecte el servicio educativo".

En la marcha de la unidad y el respeto los maestros, señalaron que ante estos rezagos educativos los más perjudicados son los estudiantes de diferentes niveles.

Un maestro perteneciente a la sección 32, indicó que el movimiento corresponde también a faltante de docentes.

"En escuelas secundarias generales tenemos muchas falantes de horas, plazas por ejemplo, una maestra se jubiló a partir de enero salió jubilada con 35 horas de español y no ha mandado el recurso. Hay recurso que se estanca mucho en el Secretaría de Educación Pública y eso afecta a los jóvenes estudiantes porque tienen muchas horas sin maestros frente a grupo".

La manifestación de sur de Veracruz, se realizó de manera simultánea con otros municipios del estado y se sumó a la toma de la secretaría de educación de Veracruz.