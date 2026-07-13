Detienen a Dos Mujeres en un Auto con Cientos de Dosis de Droga y Varios Celulares en León

Autoridades de varias dependencias de Seguridad lograron detener a dos mujeres que circulaban en un auto con cientos de dosis de droga y varios celulares en la colonia Villas de San Juan en León, Guanajuato.

De acuerdo a la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, en conjunto con Seguridad Ciudadana de León, los hechos ocurrieron minutos después del medio día, cuando se realizaba por la zona, un patrullaje de rutina.

Al circular sobre la avenida de Constelaciones, los uniformados notaron que un auto circulaba de forma sospechosa, realizando movimientos que ponían en riesgo a automovilistas y ciudadanos en la zona.

Esto de inmediato llamó la atención de los elementos de Seguridad, quienes emprendieron una acción de alcance para dar con la conductora del auto, quien al ver que era perseguida por la policía intentó acelerar su marcha.

Al lograr alcanzarlas, de inmediato les marcaron el alto, acción que lograron efectuar metros más adelante, pidiendo a ambas tripulantes que se bajaran del auto para ser interrogadas e inspeccionar al interior del vehículo.

Detienen a dos mujeres al llevar cientos de dosis de droga

Ahí, los uniformados tuvieron el apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes al inspeccionar el auto encontraron cientos de dosis de droga.

Ahí, los uniformados lograron asegurar 453 dosis de presunta marihuana, un vehículo y cuatro teléfonos celulares, por lo que en ese momento fueron detenidas Arlette “N”, de 23 años, con domicilio en la colonia Hacienda Los Otates, y Andrea “N”, de 22 años, con domicilio en la colonia Jardín de los Morales, ambas del municipio de León.

Como acción inmediata fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público 453 dosis de presunta marihuana, un vehículo Nissan Sentra, modelo 2016, cuatro teléfonos celulares y dos mujeres detenidas.