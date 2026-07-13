Detienen a Dos Mujeres en un Auto con Cientos de Dosis de Droga y Varios Celulares en León

Ambas mujeres circulaban a bordo de un auto, donde llevaban los envoltorios para su distribución en Villas de San Juan, en León.

La mercancía fue asegurada.Foto: @FGEGUANAJUATO

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Dos mujeres fueron capturadas en León con 453 dosis de presunta marihuana y celulares.

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