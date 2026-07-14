Identifican Clínica Sospechosa por Cementerio Clandestino de Mascotas en El Salto

Las autoridades de El Salto revelaron que ya hay una clínica sospechosa que se encuentra a sólo unos minutos de la brecha donde fue localizado un cementerio clandestino de mascotas, el 10 de julio, en la colonia El Castillo.

“Ya estamos cerca de obtener un responsable, ya hay sospechosos, entonces todos los días estamos trabajando para acercarnos a este caso”, mencionó Jaqueline Arias, de Protección Animal de El Salto.

Después de la localización de un total de 70 perros y gatos muertos en la brecha, continúan con la elaboración de las fichas de los animales rescatados, a pesar de que todavía no se ha dado con sus propietarios.

“Pedimos fotos de sus perritos, obviamente consternadas, ya cuando nos pasan las fotografías, revisamos en nuestros archivos y ya les decimos si estaban ahí o no, lamentablemente hasta ahora no se ha logrado identificar, pero los indicios que tienen los perros nos van a llevar a ellos”, explicó Arias.

Todo apunta a que las mascotas también presentaban una cinta del mismo color en una de sus extremidades con la caligrafía de un médico, lo que sugiere que todos fueron atendidos en una misma veterinaria.

Se sospecha que se trate de crematorios fraudulentos

Los animales provendrían de supuestos crematorios fraudulentos o clínicas de los alrededores que cobraron la incineración de los mismos para después entregar las cenizas falsas.

No se descarta que los 70 ejemplares rescatados hasta ahora, de la brecha del Nuevo Periférico, a la altura de El Castillo, también provengan de otros municipios como Tonalá y Tlaquepaque.