Identifican Clínica Sospechosa por Cementerio Clandestino de Mascotas en El Salto

Las autoridades de El Salto informaron que hay una clínica sospechosa tras la localización del cementerio clandestino de mascotas en El Castillo

Brecha con perrosFoto: N+

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Autoridades de El Salto investigan una clínica tras hallar 70 mascotas en un cementerio clandestino. ¿Fraude en crematorios? Conoce más.

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