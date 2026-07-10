Localizan Cementerio Clandestino de Mascotas en El Salto; Hay Alrededor de 25 Perros

Los perritos e incluso gatos, fueron abandonados en un camino de terracería. Esto es lo que se sabe al momento.

Cementerio clandestinoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubren cementerio clandestino de mascotas en El Salto. 25 perros y gatos fueron abandonados por crematorios fraudulentos. ¿Podría estar tu mascota entre ellos? Infórmate.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+