Localizan Cementerio Clandestino de Mascotas en El Salto; Hay Alrededor de 25 Perros

En la colonia El Castillo, en El Salto, fueron tirados alrededor de 25 perros. Aparentemente, por crematorios fraudulentos.

Los crematorios cobraron por la incineración de los perritos, pero entregaron cenizas falsas a los dueños y arrojaron los cuerpos de los animales en un camino de terracería de la colonia El Castillo, sobre el Anillo Periférico.

¿Qué han dicho autoridades?

Al respecto, Jackeline Arias, representante de Protección Animal de El Salto, refirió que el caso ya es investigado. Además, mencionó que aún no saben de dónde provienen los cadáveres de estas mascotas.

“El número asciende a 25 perros, bueno, perros y gatos. De razas hay bulldog inglés, hay chihuahuas, hay pomerania, doberman, pastor alemán”, añadió Jackeline Arias.

Cabe mencionar que los perros murieron al aplicarles la eutonasia por sufrir enfermedades, de acuerdo con el personal forense. Asimismo, el número podría ascender.

Ante esto, autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar si en estos últimos días han llevado a incinerar a sus mascotas, ya que los cuerpos podrían estar en este camino de terracería en El Salto.