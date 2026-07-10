Localizan Sin Vida a José Ramírez Yáñez, Exalcalde de Gómez Farías, Jalisco

El exalcalde presentaba huellas de violencia, por lo que autoridades ya investigan el hecho.

José Ramírez YáñezFoto: DIF Gómez Farías

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Impactante hallazgo en Jalisco: el exalcalde José Ramírez Yáñez fue encontrado sin vida con signos de violencia. Las autoridades ya investigan el caso.

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