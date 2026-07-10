Localizan Sin Vida a José Ramírez Yáñez, Exalcalde de Gómez Farías, Jalisco

Autoridades confirmaron el asesinato del exalcalde de Gómez Farías, Jalisco, José Ramírez Yáñez. Fue localizado sin vida en un cuerpo de agua.

José Ramírez Yáñez ocupó el cargo como primer edil en 1992, además es expareja sentimental de la actual alcaldesa del municipio de Gómez Farías, Rosa María Delgadillo.

¿Qué se sabe del asesinato del exalcalde?

Al momento, solo se dio a conocer que José Ramírez Yáñez fue localizado sin vida en un cuerpo de agua de la localidad y, de acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de Jalisco, presentaba huellas de violencia. El homicidio ya es investigado por autoridades estatales.

Lamentan la muerte de José Ramírez Yáñez

Algunas dependencias han externado su más sentido pésame por el asesinato del exalcalde. Tal como el DIF de Gómez Farías, quien a través de redes sociales compartió lo siguiente:

“El Sistema DIF Municipal de Gómez Farías lamenta el sensible fallecimiento del Sr. José Ramírez Yáñez, padre de nuestra Presidenta, Cynthia Vianney Ramírez Delgadillo. En estos momentos de profundo dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos con respeto y solidaridad a la pena que embarga a nuestra Presidenta, así como a toda su familia, amistades y seres queridos”.

El Gobierno de Gómez Farías también emitió una publicación para lamentar la muerte de José Ramírez Yáñez.