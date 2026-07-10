Muere Adolescente Tras Presunto Disparo Accidental en Guadalupe, Nuevo León

Un menor de 17 años falleció la tarde de este jueves 10 de julio luego de resultar herido por un proyectil de arma de fuego mientras presuntamente manipulaba un arma en un terreno baldío ubicado en la colonia Monte Kristal, en Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente se encontraba acompañado por su padre y otro joven cuando ocurrió el incidente. Presuntamente, el menor accionó el arma de manera accidental, provocándose una lesión en el costado izquierdo.

Tras el disparo, el padre del adolescente lo trasladó de inmediato a la Clínica Centra, en el municipio de Guadalupe, donde personal médico intentó brindarle atención; sin embargo, minutos después de su ingreso confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Identifican a víctima

La víctima fue identificada por sus familiares como Jeancarlo Andrés, de 17 años. De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que el adolescente habría tomado el arma de fuego de su domicilio sin autorización de sus padres con la intención de mostrársela a un amigo, momento en el que ocurrió el presunto accidente.

Elementos de distintas corporaciones acudieron tanto al centro médico como al lugar de los hechos para recabar evidencias e iniciar las diligencias correspondientes.

Como parte de la investigación, el padre del menor y el otro joven que lo acompañaba quedaron retenidos y fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán las circunstancias en las que ocurrió el disparo y el posible origen del arma utilizada.