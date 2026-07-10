Muere Adolescente Tras Presunto Disparo Accidental en Guadalupe, Nuevo León

Un adolescente de 17 años perdió la vida luego de sufrir un presunto disparo accidental mientras manipulaba un arma de fuego

Policías de GuadalupeFoto: N+

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Un joven de 17 años pierde la vida en Guadalupe por un disparo accidental. Su padre y un amigo están bajo investigación. ¿Qué sucedió realmente?

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