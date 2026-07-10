Toma Fuerza Posible Gran Ciclón y se Empieza a Formar Otro: Alerta en el Pacífico Mexicano

La Conagua vigila dos fenómenos climáticos; te contamos por qué hay alerta en el Pacífico Mexicano

Ciclón tropicalLa NASA capturó desde el espacio un fenómeno climático. Foto: NASA

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