Toma Fuerza Posible Gran Ciclón y se Empieza a Formar Otro: Alerta en el Pacífico Mexicano

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene en vigilancia dos fenómenos climáticos porque uno de ellos es un posible ciclón que tomó fuerza y hay otra zona de baja presión en el Pacífico mexicano.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los dos fenómenos presentan diferentes probabilidades de desarrollo durante los próximos siete días.

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¿En dónde están los fenómenos climáticos?

El SMN informó que se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, la cual mantiene un 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Aunque el sistema aún no se convierte en ciclón tropical, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su evolución debido a que las condiciones podrían favorecer su fortalecimiento.

Además, el organismo meteorológico prevé la formación de una segunda zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California.

Este sistema presenta, por el momento, 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en un periodo de siete días, por lo que también permanecerá bajo monitoreo.

De acuerdo con el SMN, una zona de baja presión es un sistema atmosférico que puede organizarse gradualmente hasta convertirse en una depresión tropical, tormenta tropical o huracán, siempre que encuentre condiciones favorables como temperaturas cálidas del mar, humedad suficiente y poca variación en los vientos.

No todas las zonas de baja presión evolucionan a ciclones tropicales; sin embargo, el SMN les da seguimiento para informar oportunamente sobre cualquier cambio en su intensidad o trayectoria.

FBPT