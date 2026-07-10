“México Siempre Será Solidario con Todos los Pueblos”, Dice Sheinbaum por Ayuda a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo”

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 10 de julio de 2026.La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 10 de julio de 2026. Foto: Presidencia

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México y Venezuela fortalecen lazos: Sheinbaum destaca la solidaridad mexicana mientras recibimos a Laika, un cachorro donado por Venezuela tras los recientes sismos.

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