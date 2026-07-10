“México Siempre Será Solidario con Todos los Pueblos”, Dice Sheinbaum por Ayuda a Venezuela

Este viernes, 10 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo”.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que “cuando hay necesidad de apoyar ahí vamos a estar, es la enseñanza de nuestro pueblo y es la manera en que debe actuar siempre el gobierno de México”. Indicó que hoy se reunirá con el grupo de rescatistas mexicanos que brindaron apoyo en Venezuela.

“México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum e informó que hoy se reunirá con el grupo de rescatistas mexicanos que brindaron apoyo en Venezuela. pic.twitter.com/rVzXGCkT8E — NMás (@nmas) July 10, 2026

"Digamos, la primera etapa de rescate prácticamente ha concluido, aunque siguen buscando lamentablemente cuerpos. Pero esta primera etapa de emergencia ya concluyó, que era la primera misión del equipo que enviamos. Si la presidenta (de Venezuela) decide pedirnos más ayuda, más apoyo en otros temas, por supuesto, van dos barcos en camino, deben de estar por llegar, no sé, en algunos días”, destacó la presidenta Sheinbaum.

Explicó que los barcos "llevan alimentos que fueron parte de donaciones que hizo la ciudadanía, la población, en distintos lugares, a distintos gobiernos estatales y a la propia Embajada de Venezuela en México, y también llevan plantas de emergencia", dijo.

Dos barcos con ayuda humanitaria se dirigen a Venezuela; llevan plantas de electricidad y alimentos donados por la ciudadanía, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/Z6GjkO8xEA — NMás (@nmas) July 10, 2026

Perro donado por Venezuela llega hoy a México

Cabe recordar que el gobierno de Venezuela entregó tres cachorros de raza belga malinois a México (Laika, Sol y Sara), como muestra de agradecimiento por la ayuda brindada tras los sismos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.

“Hoy vamos a recibirlo, la presidenta de Venezuela donó un perrito (Laika), un can, a esta brigada, y va a estar en el evento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)”, destacó la titular del Ejecutivo Federal.

La presidenta Sheinbaum dio que no ha hablado personalmente con Delcy Rodríguez, encargada del gobierno de Venezuela, pero que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) está en contacto permanente para todo el apoyo que se siga necesitando.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy:

Con información de N+

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