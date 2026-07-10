Nueva Alerta en Tu Celular, como la del Sismo: ¿Qué Mensaje Llegará por Huracanes?

El Gobierno de México dio detalles de la nueva alerta que llegará al celular por huracanes, como la de sismo.

Ayer, en conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que esta nueva alerta podría estar lista en dos meses y que “es como el alertamiento de los sismos, que no solo son las bocinas, sino también en el teléfono”.

Indicó que se busca que “en el teléfono, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), pueda alertarse a la población, por ejemplo: toma precauciones porque se acerca un huracán y la probabilidad de que llegue es muy alta, cuando ya sé que va a llegar, no salgas de tu casa”.

“El objetivo es que en dos meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico, para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos y particularmente en ciertas zonas, en acuerdo con las compañías telefónicas”, destacó la mandataria.

Alertamiento en todos los celulares

La titular del Ejecutivo Federal señaló que la implementación de la alerta se hace con todas las telefónicas independientemente de la marca y sistema operativo, para que “salga el alertamiento en todos los celulares que tengan conexión a internet”.

Destacó que esta nueva alerta para huracanes solo está en Estados Unidos de América (EUA) y Chile, “ya lo tenemos para sismo y ahora sería para alertamiento de huracanes” .

“Entonces, esto va a estar en dos meses, se está trabajando, pero la verdad, desde el año pasado tiene sus complicaciones técnicas, pero esperamos que en dos meses esté listo y ya lo informaríamos. Y también para que todas y todos tengan esta información científica, que se puede traducir en algunos riesgos para la población”, puntualizó la presidenta.

Indicó que el alertamiento podría ser así:

Naranja: "La probabilidad de que haya más lluvia es mayor, toma tus precauciones".

Roja: "Viene un ciclón, toma tus precauciones, no salgas de tu casa".

Con información de N+