Nueva Alerta en Tu Celular, como la del Sismo: ¿Qué Mensaje Llegará por Huracanes?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta nueva alerta por huracanes podría estar lista en dos meses

Gobierno Federal alista nueva alerta por huracanes en MéxicoGobierno Federal alista nueva alerta por huracanes en México. Foto: AP | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías que pronto recibirás alertas de huracanes en tu celular? Claudia Sheinbaum anuncia que en dos meses podría estará lista esta nueva medida de protección en México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+