Sheinbaum No Descarta Llamada con Trump por Posible Participación del FBI en Caso de ‘El Mayo’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no descartó sostener una llamada con el mandatario estadounidense, Donald Trump, por la presunta participación del FBI en el operativo de detención de Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024.

De acuerdo con el Gobierno de México, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) habría participado en el operativo que derivó en la detención, en Estados Unidos, de El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Además, autoridades mexicanas consideran que existen contradicciones en el caso del arresto de Ismael Zambada, el 25 de julio de 2024.

Sheinbaum no descarta llamada con Trump por detención de El Mayo Zambada

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de julio de 2026, la presidenta Sheinbaum dijo que "en este momento lo estamos planteando a través de la Fiscalía y del Departamento de Justicia, que son las contrapartes para poder hablar de ello, y en todo caso, lo podemos hablar con el presidente Trump, en su momento".

Agregó que aún no ha planteado directamente el tema con el presidente Trump, "pero lo podemos hacer".

Sheinbaum Pardo recalcó que “las operaciones que se realizan en nuestro país solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación en operativos por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del Gobierno de los Estados Unidos, porque finalmente se sede soberanía”.

“Sí es importante poner sobre la mesa qué ocurrió en Sinaloa”, apuntó la mandataria.

La mandataria reiteró que el caso es relevante por la exhibición en un museo del avión donde fue trasladado El Mayo Zambada a Estados Unidos, donde “es expuesto como si fuera una operación del FBI”.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy