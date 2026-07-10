Sheinbaum No Descarta Llamada con Trump por Posible Participación del FBI en Caso de ‘El Mayo’

La presidenta Sheinbaum Pardo señala que podría plantear a Donald Trump el caso de la posible participación del FBI en la detención de ‘El Mayo' Zambada

Donald TrumpDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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La presidenta Sheinbaum considera hablar con Trump sobre el papel del FBI en el arresto de 'El Mayo'. ¿Se violó la soberanía mexicana?

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