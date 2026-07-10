¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 10 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

El cielo nublado predomina desde esta mañana 10 de julio en Monterrey y se espera que las condiciones se mantengan durante el resto del día. Las temperaturas iniciaron entre los 23 y 24 grados, con buena calidad del aire.

Para la tarde, el termómetro podría alcanzar entre 31 y 32 grados, con una probabilidad de lluvia del 22%. Al igual que ayer, podrían registrarse chubascos y lluvias dispersas en distintos sectores del área metropolitana.

Las condiciones favorables para las precipitaciones continuarán durante el fin de semana e incluso al inicio de la próxima semana. La entrada de humedad del Golfo de México, combinada con la presencia de canales de baja presión, elevará la probabilidad de lluvia a más del 30% para el sábado, domingo y lunes.

Durante el fin de semana se esperan temperaturas máximas de entre 31 y 33 grados. Posteriormente, la próxima semana iniciaría el periodo conocido como Canícula, con máximas de 33 a 34 grados y una disminución importante en las probabilidades de lluvia.

Canícula en julio en México

La Canícula suele presentarse en el noreste del país desde la tercera semana de julio hasta finales de la tercera semana de agosto. Este fenómeno se caracteriza por una disminución de las lluvias, un aumento en las temperaturas y una mayor radiación solar. No tiene una fecha exacta de inicio o conclusión y tampoco dura necesariamente 40 días.

De acuerdo con los pronósticos, este año las lluvias registradas desde abril han favorecido un ambiente menos caluroso, por lo que, al menos al inicio de la Canícula 2026, no se prevén temperaturas extremas.

Además, este viernes se mantiene bajo vigilancia una zona de inestabilidad frente a las costas de Guerrero, con un 70% de potencial ciclónico, así como canales de baja presión en el norte del país y frente a las costas de Campeche y Tabasco, además del paso de la Onda Tropical número 17, sistemas que mantienen activo el potencial de lluvias en gran parte del territorio nacional.