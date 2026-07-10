¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 10 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima con el meteorólogo Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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Prepárate para un fin de semana lluvioso en Nuevo León. Las temperaturas rondarán los 31-33°C. Conoce el pronóstico completo con Mauro Morales.

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